Ancelotti confirma la vuelta de Belligham y un nuevo “problema muscular” de Güler

Madrid, 10 nov (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirmó en rueda de prensa la vuelta, “si no pasa nada raro en las últimas horas” del inglés Jude Bellingham, tras perderse el encuentro del miércoles contra el Sporting de Braga, para un partido del sábado frente al Valencia (21:00 horas CET, -1 GMT) en el que el turco Arda Güler no estará en la convocatoria por un “pequeño problema muscular”.

“El jugador -Bellingham- dice que se entrena cómodo. Ha entrenado con normalidad, ha hecho el partido… está disponible y, si no pasa nada raro en las últimas horas, va a jugar”, desveló.

El centrocampista inglés se hizo daño el pasado domingo contra el Rayo Vallecano en el hombro izquierdo tras una mala caída en una acción con el español Isi Palazón, que le provocó una luxación.

Por su parte, explicó la ausencia en el entrenamiento de un Güler que entró en las dos últimas convocatorias aunque ni siquiera calentó, y que sufre su tercera lesión desde que llegó al Real Madrid en verano.

La primera, en el menisco derecho tras la que se sometió a una intervención, la segunda, tras su vuelta a los entrenamientos, una lesión en el músculo recto anterior izquierdo, y ahora un “pequeña problema muscular”.

”Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra el Braga no parecía nada. Pero le sigue molestando. No es serio. El jugador está deprimido porque es joven y quiere jugar y aportar. Es un pequeño paso atrás, pero no una recaída de la vieja lesión y tenemos todo el parón para recuperarle de la lesión”, explicó Ancelotti.

“La primera lesión fue un menisco, que arrastraba del año pasado. Fue operado y, como muchas veces pasa cuando te operan, te cambia un poco la postura de la pierna que no ha sido lesionada y puede pasar que en la recuperación puedas tener problemas musculares. ¿Su futuro? Lindo y bonito. Es un jugador de gran talento, puedo entender su decepción, pero es un pequeño problema muscular. Puedo entender que le afecte, pero tengo la experiencia personal, que paré dos años cuando tenía 21, y volví. El futuro de Güler no está en duda y ojalá pueda recuperar bien después del parón”, añadió.

“Le transmito calma y tranquilidad para recuperarse. Después, es normal que esté afectado porque es nuevo aquí… para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar el momento. No digo que es difícil, pero es comprensible su tristeza y su enfado; nosotros le damos todo el cariño del mundo. No tenemos prisa. El futuro de Arda Güler está aquí porque es un jugador extraordinario”, completó.