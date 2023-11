Anabel Medina: "Hemos sido capaces de dar la vuelta a la situación"

Sevilla, 11 nov (EFE).- Anabel Medina, capitana del equipo español de la Copa Billie Jean King,que se despidió de la competición con una victoria sobre Polonia que realza su participación en la fase final después de un arranque gris frente a Canadá -que jugará la semifinal-, destacó la capacidad de las jugadoras para dar la vuelta a la situación después del mal comienzo.

"Este formato es así. Hay que valorar el esfuerzo que han hecho estamos a final de año y la realidad es que han hecho una eliminatoria espectacular. Hay que valorar el partido de Rebeka Masarova, por ejemplo, después del partido de la primera jornada" recordó Anabel Medina.

"Tenía aún el poso del miércoles en el primer set y ha sido capaz de dar la vuelta y acabar con un gran nivel de tenis. Y Sara Sorribes ha sacado un partido como lo que es una líder del equipo y marina y cristina han debutado y lo han hecho bien. Han notado los nervios al principio pero han estado a la altura", analizó Medina que termina satisfecha del papel realizado en el año.

"Hay que hacer un balance del año muy bueno. de tres eliminatorias hemos ganado dos. Hemos alcanzado las finales un año más. Sevilla es escenario el año que viene y estamos con la ilusión de volver. No me olvido de las que no están aquí. es una gran familia y hay que valorar el esfuerzo. somos unas privilegiadas de estar aquí y agradecidos del público sevillano", añadió la capitana que ensalzó el ambiente vivido en La Cartuja.

"Soy una persona difícil de impresionar y entré el otro día y se me cayeron las lágrimas. no lo disfruté así como jugadora pero sí como capitana y sobre todo me alegro por ellas", insistió.

Por su parte Sara Sorribes reconoció que el día de descanso después del partido del miércoles, cuando España cayó con Canadá, había servido para resetear y elevar el ánimo.

"Nos ayudó tener un día entre medias después de la derrota del miércoles. Agradezco a Anabel que haya confiado en mí. Soy una privilegiada total. He conseguido competir que es lo que quería y esta victoria nos hacía ilusión, nos la merecíamos y estamos contentas de haber acabado así", indicó. EFE

