Allianz gana un 20% más hasta septiembre, a pesar de reducir el beneficio un 30% en el tercer trimestre

La aseguradora alemana Allianz obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, lo que representa un avance del 20,2% en comparación con su resultado del mismo periodo de 2022, según informó la entidad. No obstante, la compañía germana destacó que sus cuentas del tercer trimestre reflejaron una caída del 29,5% del beneficio neto atribuido, hasta 2.021 millones de euros, debido al menor resultado operativo de servicios de seguros en el segmento de no vida por "un nivel excepcionalmente alto de siniestros por catástrofes naturales". La cifra de negocio de Allianz entre enero y septiembre se situó en 122.106 millones de euros, un 4,7% por debajo del dato del mismo periodo de 2022, con un incremento del 2% de los ingresos en el segmento de vida y del 8,7% en no vida, mientras que el negocio de gestión de activos retrocedió un 5,9%. En el tercer trimestre del año, los ingresos de la aseguradora aumentaron un 4,5%, hasta 36.517 millones de euros, después de que los ingresos del segmento de vida crecieran un 3,7% y un 6,1% los del área de no vida, mientras que la gestión de activos disminuyó un 2,7%. "En los primeros nueve meses de este año, hemos visto un crecimiento sólido en nuestro volumen de negocios, utilidad operativa y utilidad neta básica", declaró Oliver Bäte, consejero delegado de Allianz. De tal modo, el ejecutivo avanzó que el enfoque en la ejecución y la eficiencia operativa está permitiendo un crecimiento rentable con márgenes saludables, lo que coloca a Allianz "en una excelente trayectoria para lograr sus objetivos". "Confirmamos con confianza nuestro objetivo de beneficio operativo de 14.200 millones de euros, más o menos 1.000 millones de euros", añadió.