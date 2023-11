Agenda Informativa de EFE Internacional del 11 y el 17 de noviembre de 2023

Jerusalén/Gaza/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Gaza y sus repercusiones (cobertura diaria)

Sábado 11 de noviembre

____________________

San José - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumple 78 años.

El Salvador - La comunidad de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) conmemora los 34 años de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en su campus en 1989 a manos de un comando del Ejército.

Ciudad de México - La presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, participa en la asamblea general anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un panel sobre "cómo abordar la agenda de género en una sociedad polarizada".

Buenos Aires - Economía, relaciones exteriores, educación, salud, producción y trabajo, seguridad y Derechos Humanos, y convivencia democrática serán los temas que se abordarán en el debate con los candidatos a la Presidencia argentina.

Bogotá - El festival Rock al Parque, el mayor evento musical gratuito de Colombia, se desarrolla en el parque Simón Bolívar con artistas como el puertorriqueño Eduardo Cabra y la chilena Javiera Mena, junto a otros grupos internacionales y nacionales. (Hasta el 13 de noviembre)

La Habana - Celebración del Festival Internacional de Teatro de La Habana. (Hasta el 17 de noviembre)

São Paulo (Brasil) - Semana de la Moda de São Paulo, la principal pasarela de Brasil. (Hasta el 12 de noviembre)

Riad - La Liga Árabe se reúne en la capital saudí para abordar la evolución del conflicto en Gaza.

Dublín - El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, pronuncia un discurso en el congreso anual del partido nacionalista irlandés Sinn Féin.

Hanoi - El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva, realiza una visita a Vietnam para comprobar los progresos del país en la materia. (Hasta el 19 de noviembre)

San Francisco (EE.UU) - Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que incluye a EE.UU., China, Rusia, México y Perú, se reúnen en San Francisco. (Hasta el 17 de noviembre)

La Habana - Cuba celebra la 39ª edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), la mayor cita comercial del país.

Domingo 12 de noviembre

_____________________

Buenos Aires - El candidato oficialista Sergio Massa y aspirante el libertario Javier Milei protagonizan el último debate electoral de los comicios presidenciales con vistas a la segunda vuelta, que tendrá lugar el 19 de noviembre.

Ciudad de México - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) clausura su asamblea general anual.

San Juan - La Red de Solidaridad con Palestina de Puerto Rico marcha desde el Capitolio hasta el Tribunal Federal del Viejo San Juan y organiza una actividad artística para expresar su rechazo al ataque de Israel contra la Franja de Gaza.

Miami (EE.UU.) - Comienza la 40ª edición de la Feria del Libro de Miami. (Hasta el 19 de noviembre)

Valparaíso (Chile) - Clausura del Festival Puerto de Ideas.

La Habana - Termina el Segundo Festival de Cubanos Residentes en el Exterior, "Cuba Va Conmigo".

Lima - La feria taurina de Nuestro Señor de los Milagros termina con una corrida con toros de Paiján y San Pedro para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Andrés Roca Rey.

Riad - La Organización de Cooperación Islámica (OCI) celebra una cumbre extraordinaria en Arabia Saudí para abordar la guerra en la Franja de Gaza.

París - Los presidentes de las dos cámaras legislativas francesas convocan una manifestación contra el antisemitismo tras la explosión de casos detectada en el país tras la ofensiva israelí en Gaza.

Nueva Delhi - La India celebra la fiesta de Diwali, que marca la llegada del año nuevo para el hinduismo, con casas y calles cubiertas de un manto de luces.

Lunes 13 de noviembre

___________________

Naciones Unidas - La ONU ondea sus banderas a media asta y realiza un minuto de silencio en homenaje al centenar de sus funcionarios muertos en Gaza.

Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca a su homólogo de Indonesia, Joko Widodo.

Ciudad de Panamá - Comienza el juicio contra 32 imputados por blanqueo de capitales en el caso conocido como Papeles de Panamá.

Brasilia - El Club de Madrid, un foro internacional para la promoción de la democracia, celebra su Diálogo Político Anual 2023. (Hasta el 14 de noviembre)

Ciudad de Guatemala - El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Jordi Cañas, presenta su informe final sobre el proceso electoral celebrado este año en el país centroamericano.

Quito - El Consejo Nacional Electoral (CNE) entrega las credenciales a los asambleístas nacionales de la provincia de Pichincha y de las circunscripciones del exterior tras haber sido elegidos en las elecciones extraordinarias celebradas el pasado 20 de agosto.

Nueva York (EE.UU.) - Sotheby's realiza su subasta de obras maestras modernas, en la que destacan cuadros de Picasso, Chagall, Balthus y Monet.

Santo Domingo - La coalición de Grupos Populares y Sociales de la región del Cibao convoca una jornada de huelga y movilizaciones en el norte de República Dominicana en protesta por el alto coste de la vida y las políticas económicas del Gobierno.

París - Aniversario de los ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint Denis.

Seúl - El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, preside con su homólogo surcoreano, Shin Won-sik, la Reunión Consultiva de Seguridad anual entre los dos países.

Nairobi - Reunión para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) en Nairobi. (Hasta el 19 de noviembre)

París - La Justicia francesa juzga entre el 13 de noviembre y el 22 de diciembre en París al médico ruandés Sosthène Munyemana, acusado de participar en el genocidio de 1994 en Ruanda.

París - Juicio contra el ministro de Justicia de Francia, Éric Dupond-Moretti, acusado de haber aprovechado su puesto para vengarse de magistrados con los que mantuvo diferencias durante la etapa en la que era abogado.

Roma - La Galería Borghese presenta la exposición "El toque de Pigmalión: Rubens y la escultura romana", que ahonda en la aportación del pintor flamenco a la concepción barroca de la Antigüedad

Moscú - Exposición "Imágenes de España en el arte ruso de los siglos XIX-XXI", en el Museo de Bellas Artes Pushkin de Moscú.

Viena - La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre el mercado petrolero.

São Paulo (Brasil) - La cárnica JBS, líder mundial en el procesamiento de proteína animal, y la BRF, mayor exportadora de pollo del mundo, divulgan sus resultados hasta el tercer trimestre.

Buenos Aires - Argentina difunde su índice de precios al consumidor de octubre.

Martes 14 de noviembre

___________________

Ciudad de Guatemala - El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se prepara para tomar el poder en dos meses, con un alto apoyo popular, ante los intentos del Ministerio Público (Fiscalía) de revertir los resultados electorales.

Quito - El presidente saliente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el presidente electo, Daniel Noboa, lideran una sesión del Consejo de Seguridad del Estado para avanzar en el proceso de transición de la administración.

Quito - Se lleva a cabo la octava edición del Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja (Fiavl). (Hasta el 25 de noviembre)

Nueva York - Entrega del Premio de Traducción del Queen Sophia Institute, que premia traducciones de obras en español vertidas al idioma inglés.

Río de Janeiro (Brasil) - El escritor brasileño Silviano Santiago recibe el galardón del Premio Camões 2022, el más prestigioso de la lengua portuguesa.

París - La Comisión de Cultura del Senado francés interroga al presidente de la agencia pública francesa AFP, Fabrice Fries, y a su director de información, Phil Chetwynd, sobre el tratamiento de la guerra entre Israel y Hamás.

Ginebra - Una coalición de oenegés que militan por el cumplimiento del tratado internacional que prohíbe las minas antipersona presenta el informe anual sobre los países que siguen produciendo y utilizando ese armamento.

París - El Tribunal Correccional de París juzga a Béatrice Molle-Haran y Jean-Noël Etcheberry, miembros del colectivo Artesanos de la Paz, acusados de almacenar armas de ETA.

Hanói - El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva, concluye una visita de 9 días a Vietnam para comprobar los progresos del país en la materia.

Monrovia - Liberia celebra una segunda vuelta electoral para elegir a su presidente, con dos candidatos en las papeletas: el exfutbolista y actual jefe de Estado, George Weah, y el exvicepresidente Joseph Boakai.

Bruselas - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica su estimación preliminar del PIB del tercer trimestre de 2023.

París - La OCDE publica los datos del paro de sus países miembros.

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales publica los últimos datos de la inflación correspondientes al mes de octubre.

Bogotá - El Gobierno colombiano divulga el resultado de la producción industrial de septiembre.

Sao Paulo (Brasil) - El banco digital brasileño Nubank, la mayor plataforma de servicios financieros digitales de América Latina, divulga sus resultados hasta el tercer trimestre.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga el crecimiento del sector servicios en septiembre.

La Habana - XIV Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, organizado por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) y por la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (AEALC).

Miércoles 15 de noviembre

_____________________

Quito - El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta electa, Verónica Abad, reciben de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) las credenciales de ganadores de las elecciones extraordinarias.

Washington - La National Gallery of Art de Washington presenta su exposición "Mark Rothko: Paintings on Paper", que examina las creaciones en papel del artista estadounidense como obras de pleno derecho y no como meros bocetos o estudios preliminares.

Nueva York (EE.UU.) - Sotheby's realiza su subasta de obras maestras contemporáneas, en la que destacan cuadros de Basquiat, Richter y Stella.

Miami (EE.UU.) - Comienza la muestra "Recent Cinema From Spain", con trabajos destacados del cine español contemporáneo y que contará con la participación de directores y actores del país ibérico. (Hasta el 18 de noviembre)

Londres - La activista sueca Greta Thunberg comparece ante la Corte de Magistrados de Westminster acusada de un delito de desorden público tras participar en una protesta contra la industria del combustible fósil.

Berlín - El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, inicia una visita oficial de dos días a Alemania. (Hasta el 16 de noviembre)

Lisboa - Lisboa acoge el VIII Congreso Iberoamericano de Cultura, impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), entre otras entidades.

Sídney (Australia) - Entrega de los premios musicales ARIA en los que la cantante Kyle Minogue cuenta con cuatro nominaciones por su éxito "Padam Padam".

Bruselas - La Comisión Europea presenta sus previsiones macroeconómicas de otoño para la UE, la eurozona y cada uno de los Estados miembros.

Berlín - El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, interviene en el seminario organizado por el diario "Süddeutsche Zeitung" sobre cuestiones de política económica global "en tiempos de incertidumbre".

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica un informe sobre el empleo en el sector.

Kabul - La compañía de bajo coste Flydubai, de Emiratos Árabes Unidos, reanuda sus vuelos a Kabul y se convierte en la primera aerolínea internacional en operar en Afganistán desde la retirada de las tropas de EE.UU.

Bogotá - El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el tercer trimestre.

Lima - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú publica el informe sobre Producción Nacional hasta octubre.

Jueves 16 de noviembre

___________________

Quito - La Fiscalía de Ecuador presenta cargos por delincuencia organizada contra el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y otras seis personas por presuntamente integrar una trama de corrupción en empresas públicas y mantener presuntos nexos con una mafia del narcotráfico.

Nueva York (EE.UU.) - Los actores Matt Damon y Mark Ruffalo participan de modo altruista en una obra de teatro para salvar a una iglesia presbiteriana de la demolición.

Nueva York (EE.UU.) - Conversatorio entre la escritora Marta Sanz ("Pequeñas mujeres rojas") y su traductora Katle King sobre el oficio de escribir y de traducir.

Nueva York (EE.UU.) - Se estrena la primera ópera en español en casi un siglo en la Met Opera de Nueva York: "Florencia en el Amazonas", del compositor mexicano Daniel Catán, en una nueva producción de Mary Zimmerman con las sopranos Ailyn Pérez y Gabriella Reyes.

Nueva York (EE.UU.) - Entrega de los premios internacionales de libertad de prensa que cada año otorga el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ).

Ciudad de Guatemala - Diversas organizaciones indígenas cumplen 45 días de manifestaciones y plantón frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para exigir la renuncia de su fiscal general, Consuelo Porras, señalada de intentar revertir los resultados electorales.

Yakarta - Indonesia celebra una reunión ministerial de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con China y EE.UU.

Moscú - El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibe en Moscú a su homólogo venezolano, Yván Gil.

Antananarivo - El dimisionario presidente Andry Rajoelina busca un segundo mandato de cinco años en las presidenciales en Madagascar, marcadas por una campaña de tensión entre la oposición y las autoridades.

Fráncfort (Alemania) - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, inaugura la séptima conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Washington - La Reserva Federal informa de los datos de la producción industrial de Estados Unidos correspondientes al mes de octubre.

Los Ángeles (EE.UU.) - El Salón del Automóvil de Los Ángeles presenta sus novedades. (Hasta el 26 de noviembre)

Ciudad de México - El Banco de México presenta la "Evolución trimestral del financiamiento a las empresas".

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el crecimiento de la actividad económica de Brasil (IBC-Br) en septiembre.

Viernes 17 de noviembre

____________________

San Salvador - Celebración del concurso de Miss Universo 2023.

Santiago de Chile - Arranca la campaña en televisión en favor del apruebo o el rechazo de cara al referéndum constitucional del 17 de diciembre.

La Paz - ONU Mujeres y Mi Teleférico reúne a diecisiete mujeres destacadas que rompieron estereotipos en Bolivia.

San Juan - El grupo CNCO se despide con un concierto en Puerto Rico, el último antes de la disolución de la banda.

Nueva York (EE.UU.) - El Museo Judío de Nueva York inaugura "Marta Minujín: Arte! Arte! Arte!", la primera gran exposición en Estados Unidos de la octogenaria artista plástica argentina, con más de un centenar de obras que abarcan toda su carrera.

Latacunga (Ecuador) - El torero peruano Andrés Roca Rey y el español Morante de la Puebla protagonizan un mano a mano en el primer día de la Feria San Isidro Labrador.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, se reúne con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien aborda, entre otros asuntos, la situación en Oriente Medio.

Roma - Arranca una serie de huelgas "por turnos" para protestar contra los futuros Presupuestos Generales del Gobierno italiano.

Washington - Los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en sus siglas en inglés) se reúnen en San Francisco para su cumbre anual.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística presenta la "Cuenta satélite de la cultura de México 2022", que mide el valor de la industria cultural en el producto interior bruto (PIB) del país.

Buenos Aires - El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica el volumen del intercambio comercial de octubre. EFE

