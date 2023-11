100-74: El Real Madrid devora al Virtus en menos de tres minutos mágicos

Madrid, 9 nov (EFE).- Un breve momento de inspiración y comunión con la grada, al filo del descanso, le bastó al Real Madrid para borrar del mapa al Virtus Segafredo Bolonia (100-74) en partido de la Euroliga de baloncesto; y sellar de esta manera una nueva victoria, la decimosexta en dieciséis enfrentamientos oficiales desde que arrancó el curso.

El conjunto italiano, con una sola derrota en la máxima competición europea tras caer en la jornada inaugural en casa contra el Zalgiris, era una seria amenaza para la racha triunfal del cuadro madridista y así lo plasmó en los instantes iniciales de un partido en el que se presentó con un parcial de 2-7.

Siguió el bando local a rebufo durante algunos minutos, hasta que el Virtus comenzó a verse en sus ataques con el final de las posesiones en el cogote. Eso le obligó a seleccionar peor sus tiros, lo que le dio algo de tranquilidad a los de Chus Mateo. Con ello, se aposentó la igualdad en el parqué. Y se convirtió en rutina hasta la conclusión del primer acto.

Al segundo entró el plantel boloñés con una canasta de Daniel Hackett, prometedora pero a la postre anecdótica toda vez que su equipo estuvo sin anotar cinco minutos y medio. Pese a esa concesión no hizo sangre el Real Madrid, que mientras el contrario trataba de salir del pasadizo solo sacó siete de renta.

Sin embargo, como si necesitara un estímulo, cuando el equipo italiano volvió a meterse en la lucha se enchufó también el anfitrión. Facundo Campazzo, en su labor de maestro de ceremonias, dio permiso para arrancar el show y a partir de ahí los cinco de más se convirtieron en dieciocho mientras se sucedían los robos, las asistencias de bella factura, las contras vertiginosas e incluso los tapones.

Dos minutos y cuarenta y cuatro segundos de autentico caviar baloncestístico que se tradujeron en un colosal 15-2, con cinco puntos del argentino y cuatro de Walter Tavares que levantaron al público. Fue suficiente para dejar el choque encarrilado al descanso y optimizar los recursos en la segunda mitad.

Ante un Virtus lastrado por las pérdidas al que parecía haberle pasado un camión por encima, al plantel de casa le bastó con no perder la concentración para negarle cualquier amago de reacción al oponente. De hecho fue capaz de aumentar la distancia que tenía tras el paso por vestuarios al acabar el tercer cuarto (68-51, min.30).

Los últimos diez minutos, muchas veces decisivos, se vaticinaban como un trámite. Se empeñó en quebrar el pronóstico el foráneo, quien empujado por Marco Belinelli llegó a situarse a doce. Ahí encontró su muro pues el Real Madrid, que se marchó con todos sus jugadores anotando, no le dio esperanzas para más y acabó finiquitando la tarea con un parcial de 25-11 hasta alcanzar el centenar de puntos con un mate de Guerschon Yabusele.

- Ficha técnica:

100 - Real Madrid (26+27+15+32): Causeur (10), Campazzo (18), Deck (11), Tavares (17), Musa (10) -cinco inicial-, Hezonja (9), Llull (2), Sergio Rodríguez (1), Poirier (5), Yabusele (16) y Rudy Fernández (1).

74 - Virtus Segafredo Bolonia (27+10+14+23): Cordinier (7), Belinelli (15), Pajola (2), Shenghelia (12), Dunston (9) -cinco inicial-, Dobric (5), Hackett (9), Mickey (8), Smith (7), Lundberg (-) y Abass (-).

Arbitros: Seffi Shemmesh (Israel), Milos Koljensic (Montenegro) y Steve Bittner (Alemania). Eliminaron por faltas a Cordinier (min.35).

Incidencias: partido de la séptima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el WiZink Center de Madrid. EFE

Carlos Mateos Gil

Madrid, 9 nov (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que tiene "mucho mérito" lo que están haciendo sus jugadores en el arranque de temporada, logrando mantenerse invictos hasta la fecha con dieciséis victorias en otros tantos partidos oficiales.

"No le damos mucha importancia, pero tiene mucho mérito lo que están haciendo los chicos porque están jugando contra equipos de mucho nivel y estamos ganando. Espero que sepamos que el día que no hacemos las cosas con el esfuerzo suficiente o no respetamos al equipo contrario, podemos perder. Es muy difícil mantener la atención noventa partidos", dijo.

"En la 13-14 hubo una racha de 31, eso es espectacular y seguramente no vamos a llegar. Y no pasa nada si me dicen que vamos a ganar la Euroliga, la Copa del Rey o la Liga Endesa. Hay que transmitir a los chicos que tienen que hacer las cosas al cien por cien en cada entrenamiento y en cada partido. Ojalá sigamos con esta ambición y tengamos la fortuna de que cuando afrontemos los momentos importantes, cuando se juegan los títulos, estar a este nivel mental", añadió en la rueda de prensa posterior al triunfo contra el Virtus Bolonia.

Mateo cree que una de las claves que explica su buen momento es la ambición: "No ser conformistas, pensar que siempre se puede hacer mejor, que lo ganado es ganado y es ya pasado. Mañana empezamos a trabajar en otro rival y esa ambición, ese hambre voraz, nos ayuda a seguir compitiendo. Y esa competición que a veces fluye como entrenador me agrada. Si no somos así, somos vulnerables y cuando no respetas tu trabajo o al rival... eres vulnerable. Tenemos que ser fuertes y seguir".

"Tenemos la sensación de que los contrarios quieren ganarnos porque no hemos perdido y tenemos que estar muy atentos. Habrá un día en el que no salgan las cosas tan fluidas. Y esos días hemos sido capaces de ganar, por un punto, sufriendo. Son casi 90 partidos y los rivales son de primer nivel todos en la Liga Endesa y en la Eurolgia. Habrá un día en el que no seamos capaces de enganchar eso y perdamos. Ahora de momento sacamos los partidos", añadió.

Sobre el duelo ante el cuadro italiano, que vencieron por 100-74, comentó: "Todo el mundo ha hecho un trabajo extraordinario de equipo, evitando que sus focos más generadores de juego hicieran que tuvieran la esperanza de ganar hasta el final. Hemos hecho un grandísimo trabajo, felicidades a los chicos".

"Ha habido un momento bueno, brillante, defensivo, de contraataque, de carrera, en el que hemos roto el partido sacando una buena diferencia antes del descanso. Pero ellos venían jugado muy bien, sabíamos que podían volver. Ha habido un momento en el que se han enganchado. Hemos hecho las cosas muy bien, sabiendo sufrir en ese momento de acierto del contrario. Con inteligencia y sabiendo jugar esos momentos hemos sacado una diferencia grande y definitiva", agregó.

Asimismo habló del argentino Facundo Campazzo: "Es un jugador del equipo fantástico, tiene unas ganas de ganar terribles, una ambición fuera de lo común, nunca permite que haya una relajación por parte de nadie, transmite a sus compañeros lo mismo. Pero esta en un entorno en el que todos se exigen".

"Tenemos que estar frescos, llegar bien al momento de competir por cosas importantes. Y él nos está ayudando, nos está guiando. Hoy ha dado 11 pases de canasta, rebotea, defiende, sabe jugar al baloncesto.. que más puedo pedir. Estoy encantado de tenerle a él y a los otros quince que entrenan conmigo", completó.

Madrid, 9 nov (EFE).- Facundo Campazzo, base argentino del Real Madrid, consideró que el equipo "tiene margen de mejora" pese a mantenerse invicto en el arranque de la actual temporada y sumar dieciséis victorias en dieciséis partidos oficiales, la última de ellas en la Euroliga contra el Virtus Bolonia por 100-74.

"Todavía estamos conociendo cómo jugamos entre nosotros, nos equivocamos muchas veces y lo corregimos sobre la marcha. El equipo tiene margen de mejora, podemos jugar mejor. Y encima teneos jugadores ganadores. Hay que aprovechar eso. Tenemos que ser exigentes con nuestro juego, no conformarnos con lo que estamos haciendo", opinó en zona mixta.

"No nos queremos conformar con jugar y ganar partidos, queremos seguir mejorando. Cada rival nos planteará partidos de diferente manera y está en nosotros ver cómo nos juegan. Hay que seguir con esta dinámica, pero tenemos jugadores para mantenerlo", añadió.

En esa línea, comentó: "Pasamos página y pensamos en el siguiente partido, es la mejor manera de mantener una racha tan grande de victorias. Lo mental juega mucho en la dinámica, y mientras menos pensemos en eso mejor. Hay que pensar en el siguiente partido y trabajar duro, es la única manera".