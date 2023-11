ONG alertan de los efectos del acoso escolar prolongado en niños con discapacidad, que afecta a su personalidad

ONG de discapacidad han expresado su preocupación por los efectos del acoso escolar prolongado en la personalidad de los menores que tienen algún tipo de discapacidad. Así lo han expresado en una jornada de diálogo organizada por CERMI y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi Estatal, Gregorio Saravia, ha reconocido que el tema del acoso escolar a menores con discapacidad "preocupa a todo el tejido asociativo de la discapacidad" porque "es un fenómeno de hostilidad". "Nos preocupa particularmente cómo afecta a los menores con discapacidad y cómo este fenómeno se prolonga durante años, generando un daño significativo en un momento de la vida clave que es cuando se forma la personalidad" ha clamado el delegado de derechos humanos del CERMI. Durante su intervención, Saravia ha explicado qué se puede hacer para prevenir "esta lacra permanente" y en este sentido, ha sugerido que "un elemento fundamental es ver la cuestión con un enfoque de derechos humanos". "No debemos olvidar que los niños y las niñas con discapacidad son sujetos titulares de derechos, y desde las entidades del Tercer Sector debemos dar a conocer el ordenamiento jurídico" ha expresado Saravia. Asimismo, el delegado de Derechos Humanos del CERMI ha mencionado el proyecto 'Respetables: acoso al acoso', un proyecto financiado con fondos sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que pretende hacer frente al acoso escolar por razón de discapacidad. Para finalizar su intervención, Saravia ha recordado que, alineados con la Convención, desde el CERMI "se aboga por el fin de toda violencia que se pueda ejercer contra los menores con discapacidad" y ha recordado "el deber estatal, autonómico y local de hacer realidad la educación inclusiva". Por su parte, Confederación Autismo ha alertado de un aumento de los casos de acoso escolar entre niños con discapacidad tras la detección de 23 casos en el último mes y a los que la entidad está aplicando el protocolo previsto en estos casos. Según la responsable de Derechos de la Confederación Autismo España, Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, los últimos datos "reflejan que se ha aumentado notoriamente el número de casos de menores con discapacidad víctimas de acoso escolar". "Desde Confederación Autismo, estamos trabajando para combatir esta lacra social y luchar de forma efectiva contra el acoso escolar" ha subrayado. Desde COCEMFE, su técnica de Educación Inclusiva, Maryorie Benavides, ha detallado los diferentes programas y proyectos que ponen en práctica desde la entidad que están centrados, sobre todo, en ofrecer herramientas al profesorado para prevenir el acoso. "Nuestra visión es prevenir este tipo de situaciones, e intentar adelantarnos a ello" ha declarado la experta. Asimismo, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha denunciado --en una intervención telemática-- que las chicas con discapacidad "se hallan en una situación de mayor riesgo" y, asimismo, ha puesto especial énfasis en la educación sexual como "una herramienta idónea para prevenir estas situaciones". Durante su intervención ha explicado en detalle la aplicación 'Me Respetas', promovida por la Fundación CERMI Mujeres, con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para combatir el acoso contra niñas y mujeres jóvenes con discapacidad en el entorno escolar. "El objetivo de la aplicación es facilitar la denuncia, pero también impulsar la prevención empoderando a las niñas y jóvenes, y visibilizar la violencia que soportan muchas de ellas" ha aclarado Caballero. En esta jornada también se ha abordado el tema del ciberacoso y, en este punto, todos los ponentes han coincidido en que la cultura digital debería de acompañarse de "una cultura de derechos humanos que ponga a la dignidad de las personas, no importa la edad que tengan, en el centro".