Nueve muertos en un bombardeo de EEUU contra una supuesta instalación de la Guardia Revolucionaria de Irán

Alrededor de diez personas murieron el miércoles en un bombardeo llevado a cabo por el Ejército de Estados Unidos contra una instalación en Siria supuestamente usada por la Guardia Revolucionaria de Irán y "grupos afiliados", tras los ataques de las últimas semanas por parte de milicias proiraníes contra bases estadounidenses tanto en Siria como en Irak. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha señalado que el ataque se ha saldado con nueve muertos, incluidas tres personas de nacionalidad siria, y ha detallado que los bombardeos han sido ejecutados en la provincia de Deir Ezzor (este). Asimismo, ha apuntado en un comunicado publicado en su página web que "es probable" que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas, debido a que hay varios heridos, incluidos algunos en estado grave. Irán no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado el bombardeo y ha señalado que tiene lugar al hilo de "una serie de ataques contra estadounidenses en Irak y Siria", según un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha detallado que el bombardeo "en defensa propia" ha sido llevado a cabo por orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de especificar que ha alcanzado "un almacén de armas", según un comunicado del Pentágono. "Este ataque de precisión en defensa propia es una respuesta a la serie de ataques contra el personal estadounidense en Irak y Siria por parte de grupos vinculados a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que Biden "no tiene mayo prioridad que la seguridad del personal estadounidense". En este sentido, ha explicado que el inquilino de la Casa Blanca "ha ordenado la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses". "Estados Unidos está totalmente preparado para tomar las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo y nuestras instalaciones. Pedimos que se evite cualquier escalada. El personal estadounidense seguirá llevando a cabo misiones contra Estado Islámico en Irak y Siria", ha zanjado. Durante las últimas horas se ha registrado un nuevo ataque contra una base que acoge a tropas estadounidenses en Siria, según el Observatorio, mientras que la milicia iraquí Resistencia Islámica de Irak, apoyada por Irán, ha reclamado la autoría de otro ataque con drones contra otra instalación en Irak, sin que haya informaciones sobre víctimas. El representante permanente iraní ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, rechazó el miércoles las acusaciones de Washington sobre la implicación de Irán en los ataques contra militares estadounidenses en Oriente Próximo, recrudecidos desde la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. "Irán nunca ha estado implicado en acciones o ataques contra las fuerzas militares de Estados Unidos en Siria e Irak", dijo Iravani en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que apuntó que "Estados Unidos intenta invocar y fundamentarse en el derecho a la autodefensa (...) para legitimar sus acciones militares ilegales contra civiles e infraestructura crítica en Siria, lo que carece de base y validez legal". El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó a finales de octubre que Irán "facilita activamente" los ataques de las citadas milicias, que han amenazado con mantener sus operaciones mientras dure la ofensiva contra Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre contra Israel por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó el lunes durante una visita relámpago a Irak que Washington "no busca un conflicto con Irán", si bien advirtió de que el país norteamericano "hará lo que sea necesario para proteger a su personal" en Oriente Próximo.