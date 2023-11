Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona, nos habla de su embarazo

A finales del mes de julio, la revista ¡HOLA! anunciaba que Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, estaba esperando a su primer hijo. Hablábamos con la futura abuela hace unas semanas y nos confesaba que su hija está llevando el embarazo de manera tranquila y que tenían muchas ganas de verle la carita. Este miércoles, Europa Press hablaba con Lucía en el estreno VIP de OCO, THE SHOW y nos reconocía que su padre está especialmente ilusionado con la llegada del bebé: "Están deseando, mi padre no para de mandarme cosas para el niño, tienes que aprenderte esto y lo otro está que será un súper abuelo y mi madre igual, una súper abuela preparándolo todo". En cuanto a cómo están llevando los preparativos, la artista nos desvelaba que "estoy preparando su nidito, su habitación, poquito a poco" y, además, nos confesaba que le daba igual el sexo del bebé, pero que siempre ha tenido preferencia por los niños: "A él le ha hecho mucha ilusión que fuera un niño y yo siempre he sido mucho de niños, estoy muy contenta de que sea un niño". Aunque no está nerviosa, sí que tiene respeto al momento que de a luz a su primer hijo: "Hombre, es que yo veo a mujeres súper valientes a la hora de prepararse para parir de manera natural, pero yo no lo sé, yo voy a intentar prepararme lo máximo posible y luego ya él vendrá como tenga que venir". Pocos han sido los detalles que han trascendido sobre el embarazo y es que la familia 'Carmona' es una de las más discretas en el panorama nacional, pero siempre que tienen oportunidad de hablar con la prensa, abren su corazón, como en este caso lo ha hecho la propua protagonista.