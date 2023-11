Isa Pantoja desvela cómo ha vivido su 28 cumpleaños

Ayer fue un día de lo más especial para Isa Pantoja, ya que cumplía 28 años después de darse el 'Sí, quiero' con Asraf Beno hace unas semanas. La colaboradora de televisión, que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa de casada, no dudaba en compartir con sus seguidores más cercanos -a través de su chat en Instagram- cómo se sentía y ¡atención! porque ha sido de lo más sincera. "En mi presente siempre estamos nosotros y nada más" aclaraba la joven, dejando claro que solamente "mis dos personas especiales" son las que han estado con ella en todo momento: ni su madre ni su hermano. "Ayer cumplí 28 años, ha sido un día feliz y la vida ha seguido igual, me siento igual" confirmaba la colaboradora de televisión, asegurando que no esperaba nada de nadie y anunciando que cuando llegue a los 30 "sí que me gustaría hacer una fiestecita porque me encanta cumplir años". Isa no dudaba en mandar audios a su familia de Instagram y confesaba que "este cumpleaños ha sido súper bonito, lo he celebrado con amigos, Alberto y Asraf". Un día de lo más especial ya que "al cumplir 28, para mi una edad perfecta, me doy cuenta que en estos 10 años he aprendido muchas cosas, han hecho que a día de hoy me quiera mucho más, que esté contenta con lo que tengo, soy muy feliz y han hecho que sólo mire hacia delante para ver nuevos propósitos". Además, Isa desvelaba que "me han llegado nuevos proyectos que me gustan y además este año 2024 va a ser muy importante porque vamos a tener por fin la casa y eso significa mucho para mí" por lo que tendremos que esperar para saber cuáles son las nuevas novedades en la vida de la joven.