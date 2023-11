Iker Lecuona dice estar "contento" de poder estar de nuevo en MotoGP

Sepang (Malasia), 9 nov (EFE).- El español Iker Lecuona, que sustituirá al lesionado Alex Rins en la escudería del italiano Lucio Cecchinello, ha reconocido que está "contento" de regresar a MotoGP, en un equipo competitivo.

"Conteto, ¡cómo voy a estar!, pues al final son otras dos carreras aquí con un equipo que en la última ocasión fue muy bien, siendo competitivos entre las Honda y eso me hace estar con ganas", afirmó.

Lecuona admitió sentirse decepcionado por no ser considerado por Honda para suplir a Marc Márquez en 2024. "Sí, es una decepción, de hecho, cuando me lo dijeron fue un bajón, después de todo el esfuerzo, sacrificio y trabajo, porque al final te ilusionas con una cosa así porque estás ahí, día tras día, trabajando por un objetivo que al final no llega, por A o por B, no digo nada".

"Sí que entra un bajón, me lo dijeron en el fin de semana de la carrera de Jerez, pero tengo que sacar las cosas positivas y el objetivo era firmar dos años más con HRC, con el equipo oficial de Honda de fábrica", reconoció Iker Lecuona".

"Sé que estoy muy valorado y que me quieren, por eso me han vuelto a fichar por dos años. Confían en mí y me han vuelto a renovar y ahora a subirme a la MotoGP. Quitando un poco lo negativo que pueda pensar, sigo estando contento y agradecido de renovar por ellos dos años más y de que me den esta oportunidad", recalcó Lecuona, que cumplirá su sexto gran premio como piloto sustituto en Honda. EFE

JLL/og