Gabriela Guillén, las imágenes de su última ecografía

Tras la última polémica de Bertín Osborne por su encontronazo con la prensa, Gabriela Guillén sigue completamente centrada en el cuidado de su embarazo ajena al futuro padre de su hijo. A pesar de todo lo que se ha dicho estas semanas, Gabriela tiene claro que su prioridad es su hijo. Hace unos días la veíamos sentada en el plató de 'Y ahora Sonsoles' desmintiendo una por una todas las informaciones que han salido a la luz sobre su relación con el cantante... y ahora, Europa Press rescata de su archivo las imágenes íntegras de una 'cita' súper especial para Gabriela. En esta ocasión, la joven ha salido de realizarse una ecografía emocional y ha confirmado que ya se puede ver a quién se parece el bebé que espera junto al presentador. A pesar de no querer desvelar más detalles, ha revelado lo contenta y feliz que le hace ver la cara de su hija. Además, asegura que piensa exactamente lo mismo que la reflexión que compartió en su cuenta de Instagram hace unos días, donde explicaba que los niños lo que quieren es cariño, no dinero ni regalos. Sin mediar palabra, Gabriela insiste en que hay preguntas que deberían hacerle al futuro bebé de la criatura ya que ella no es quién para responderlas. Antes de dichas declaraciones, la joven fue a recoger un gran paquete que ha llevado hasta el coche con ayuda de una amiga, y posteriormente a su domicilio sin desvelar que llevaba en su interior. Para la ocasión, la futura mamá eligió un look de lo más cómodo con camiseta negra marcando su incipiente barriga, unos pantalones del mismo color en polipiel y unos botines negros, abrigándose con un pañuelo al cuello y una chaqueta gris.