Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo: una pareja que sigue consolidando su amor

Disfrutando de un plan en solitario sin sus hijas, Fernando Fitz-James Stuart y Solís y Sofía Palazuelo aprovechaban la mañana del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, para acudir al Palacio Real y observar detenidamente las galerías reales. Un plan de pareja en el que pudimos verles muy enamorados en las inmediaciones mientras que hablaban y se sonreían ajenos a todos los ciudadanos que estaban a su alrededor. Después del bautizo de su segunda hija, Fernando y Sofía están saboreando de uno de sus mejores momentos personales. Aprovechando el tiempo libre y la festividad en España, no dudaron de desconectar con un plan enriquecedor en el Palacio Real. Haciendo gala de su elegancia, Sofía optó por un look cómodo, pero súper cálido: botas enceradas, falda de cote midi con estampado de cuadros en tonos azules, camiseta blanca básica y abrigo de paño con hombreras en un color blanco roto. Por su parte, el Duque de Huéscar también lució un estilismo clásico: chinos en color beige, camisa verde, jersey en el mismo tono y abrigo acolchado para combatir las bajas temperaturas en la capital. Sofía se dejaba ver atendiendo una llamada telefónica y Fernando no quitaba ojo a su esposa, con la que derrochó complicidad entre risas y confidencias antes de entrar al Palacio Real para disfrutar de una mañana entre obras de arte.