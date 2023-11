Estrella Morente le manda todo su apoyo a India Martínez

La última publicación de India Martínez en redes sociales encendía todas las alarmas y sus seguidores mostraban su preocupación por la artista que, entre lágrimas, se sinceraba con sus fans y afirmaba que necesita un descanso tras pasar por una intensa gira: "Creo que no puedo más". Este miércoles tenía lugar el estreno VIP de OCO, THE SHOW, en el Espacio Ibercaja Delicias, un espectáculo creado por Pino Sagliocco, que fusiona flamenco y rock y que revolucionó Madrid en su presentación mundial durante sólo cuatro días con grandes figuras representativas de ambos géneros musicales. Allí pudimos hablar con Estrella Morente, que se mostró de lo más empática con su compañera. "Yo a India la quiero mucho, la conozco desde que era así de chiquitilla, empezó cantando flamenco, la admiro muchísimo, desde aquí le mando todo mi cariño, hablo de esos comienzos suyos en el flamenco porque para mí es alguien cercano que he visto desde pequeñita, muy aficionada, con mucha categoría, bellísima, ella sabe que la quiero y la admiro mucho" nos confesaba la cantante. En este contexto, Estrella nos aseguraba que "todos los compañeros estamos con ella, esperándola para cuando ella esté tranquila y le apetezca compartir" y que lo importante "es que nunca pasa nada, hay que caminar muy limpio y muy bien, luego la vida de lo va trayendo todo, debe estar feliz, ya ha hecho mucho. Que esté tranquila que nunca pasa nada". Por otro lado, preguntábamos a la artista por el futuro profesional de sus hijos y nos desvelaba que "no se dedicaran a esto, mucho mejor. Que se dediquen a lo que quieran" ya que lo único que le importa es que "sean personas buenas, honestas, que intenten ser felices, no felices del todo, en este mundo es complicado, la gente con una mijita de conciencia y de corazón sabe que vivimos unos tiempos muy convulsos, estamos pendientes de las noticias y esas cosas. Hay que ser, en medida de lo posible, agradecidos". Con una larga trayectoria profesional, Estrella tiene muy claro sus prioridades: "Para mí la familia es lo más importante que hay en el mundo, es lo que se te queda cuando el trabajo va mejor o peor, lo que siembras, tus amigos, los profesionales con los que coincides tratar bien a la gente, eso es un bomerang, yo intento sembrar cada día y no hacerle a nadie lo que no me gusta que me hagan a mí". Por último, en cuanto al momento personal que vive, la cantante nos aseguraba que "soy lo más feliz que se puede ser dentro de la sociedad en la que vivimos. Hoy especialmente feliz, en un espectáculo que ha creado pino, alguien a quien quiero mucho, ha soñado alto, ha volado y ha reunido aquí a una serie de artistas no se puede pedir más, disfrutarlo".