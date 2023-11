El Pentágono confirma el derribo de un dron espía de EEUU por parte de los huthis

El Departamento de Defensa de Estados Unidos han confirmado este miércoles que los rebeldes yemeníes, lo huthis, han derribado un dron espía estadounidense modelo MQ9 mientras realizaba operaciones de vigilancia en el espacio aéreo de las aguas territoriales de Yemen. Funcionarios del Pentágono, bajo condición de anonimato, han confirmado la información al diario 'The New York Times', aunque no han especificado si el vehículo aéreo no tripulado estaba armado ni cual era su misión. Previamente, los huthis habían informado del derribo del dron, que estaría patrullando la zona "como parte del apoyo militar" de Estados Unidos a Israel en su conflicto con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), iniciado el pasado 7 de octubre. Durante los últimos días, los huthis han estado lanzado ataques contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva del Gobierno de Benjamin Netanyahu contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 10.500 personas desde el inicio de los bombardeos hace ahora un mes. En respuesta, Israel envió buques lanzamisiles al mar Rojo tras los últimos ataques de los huthis, quienes advirtieron de que seguirán llevando a cabo este tipo de acciones "hasta el fin de la agresión israelí contra la Franja de Gaza".