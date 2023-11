El ministro de Exteriores de Jordania rechaza los escenarios "postguerra" sin Hamás en la Franja de Gaza

El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, ha rechazado este miércoles los escenarios "postguerra" en la Franja de Gaza propuestos por Israel y sus aliados, que ha tachado de "irrealistas e inaceptables" por buscar la eliminación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que "encarna una idea que no puede ser extinguida por la fuerza". Safadi ha asegurado que no habrá conversaciones sobre el futuro del enclave hasta que no cesen "las agresiones y matanzas", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias jordana Petra. Sin embargo, ha advertido que separar la cuestión palestina en Gaza y Cisjordania "haría el juego a Israel", por lo que ha instado a encontrar una solución conjunta que incluya una paz justa y que garantice los derechos de los palestinos mediante el establecimiento de un Estado soberano en todos los territorios ocupados. Asimismo, Safadi ha subrayado el imperativo de detener "inmediatamente" la guerra en la Franja y las "atrocidades" cometidas contra los palestinos, que suman ya más de 10.500 muertos por los ataques israelíes. El ministro jordano también ha mostrado su rechazo a cualquier intento de desplazas a los palestinos de su territorio y que esto supondría "un acto de guerra contra Jordania". Por último, ha resaltado los esfuerzos de Jordania para hacer frente a la diplomacia y a la narrativa de Israel cuyo objetivo es el de influir en la opinión pública internacional.