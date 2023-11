Canadá supera a Polonia y elimina a España en las Finales de la Billie Jean King Cup

La selección española se quedó sin opciones de alcanzar las semifinales de las Finales de la Billie Jean King Cup 2023 que se están disputando en el Estadio de La Cartuja de Sevilla tras la victoria de este jueves de Canadá ante Polonia. Tras caer 3-0 ante el combinado norteamericano, el equipo que capitanea Anabel Medina estaba en mano de las polacas, pero las canadienses, que únicamente necesitaban un set, no fallaron, de nuevo con una gran actuación de Marina Stakusic y de Leylah Fernandez. La primera, pese a su juventud (18 años) y su ranking (258), volvió a demostrar que en la Billie Jean King Cup son factores que no importan. Después de ganar con mucha autoridad a Rebeka Masarova, esta vez fue capaz de dar la vuelta a un choque que parecía tener perdido ante la polaca Magdalena Frech e imponerse por 4-6, 7-5, 6-3. Esta tenía el primer punto para Polonia en su mano tras ganar el primer set y estar 4-2 arriba en el segundo, pero la americana reaccionó, remontó y forzó un tercer parcial donde no dio opciones para acercar a Canadá a unas semifinales que certificó Leylah Fernandez, que derrotó con comodidad (6-2, 6-3) a Magda Linette en el duelo de números uno. Además de las canadienses, también selló su boleto para la siguiente ronda Italia, que hizo buena su victoria ante Francia en la víspera ganando a Alemania. Martina Trevisan pudo con Eva Lys (7-6, 6-1), Jasmine Paolini no dio opciones a Anna-Lena Friedsam (6-3, 6-2) y su doble tampoco falló y ahora tendrán un día de descanso antes de pelear por la final. La jornada también dejó la eliminación de la defensora del título, Suiza, que perdió ante los Estados Unidos, que se jugará este viernes el pase ante Eslovenia. Danielle Collins derrotó a Celine Naef (7-6, 6-1), mientras que Sofia Kenin tuvo más trabajo con Viktorija Golubic (6-3, 6-7, 7-5). Finalmente, en la única eliminatoria que necesitó el doble para decidir la victoria, el triunfo fue para Australia ante una Kazajistán que no contó con Elena Rybakina. Storm Hunter batió a Anna Danilina (7-6, 6-4) y Yulia Puntintseva replicó ante Kimberly Birrel (6-0, 7-5), pero la pareja Hunter-Ellen Perez se impuso a Putintseva y Danilina (6-1, 4-6, 10-5). Sin embargo, la victoria eliminó a las australianas y aún mantiene con vida a las kazajas, que se jugarán el pase contra Chequia.