Varias células de Hamás mantienen separados en grupos a los 24 tailandeses rehenes en Gaza

Bangkok, 8 nov (EFE).- El gobierno de Tailandia ha revelado que dos o tres células del grupo islamista Hamás retienen separados en Gaza a los 24 tailandeses secuestrados durante el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel.

El ministro tailandés de Exteriores, Parnpree Bahiddha-Nukara, indicó que los rehenes tailandeses se encuentran separados en varios grupos y en diferentes localizaciones, sin precisar más información.

“Los rehenes están en el territorio de Gaza, no en otro lugar, pero me informaron de que la personas que los tomaron no son un solo grupo de Hamás, sino que hay dos o tres grupos. Por lo tanto, los rehenes probablemente fueron separados", apuntó la noche del martes el ministro en declaraciones a los medios desde la Casa de Gobierno.

Previamente, el gobierno afirmó que ha visto fotografías de rehenes, lo que demostraría que están vivos.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Exteriores tailandés, un total de 34 tailandeses perdieron la vida en el asalto de Hamás contra Israel y otros 19 resultaron heridos, mientras que 24 nacionales han sido secuestrados y actualmente se encuentran como rehenes.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, Tailandia ha buscado diferentes vías para lograr la liberación de los cautivos, entre ellas un viaje encabezado por el jefe de la diplomacia tailandesa a Egipto y Catar.

El ministro indicó la víspera que los tailandeses, en el caso de que sean liberados, saldrían de Gaza a través de la frontera que comparte con Egipto y, desde allí, serían repatriados a la nación del sureste asiático.

Parnpree también señaló que a raíz de las conversaciones, que también incluyen reuniones en Irán entre representantes tailandeses y una delegación de Hamás, los tailandeses podrían ser de los primeros rehenes en ser liberados si se dan las condiciones.

Unos 30.000 tailandeses se encontraban en Israel, entre ellos 5.000 empleados cerca de Gaza, en el momento del asalto perpetrado por Hamás.

Hasta el momento, más de 7.470 trabajadores tailandeses, en su mayoría empleados en el sector agrícola, han regresado en decenas de vuelos de evacuación, según datos del Ministerio de Exteriores.

Este jueves además se espera la repatriación de siete de los fallecidos, que se suman a los 25 cuerpos que ya fueron enviados de regreso, indicó el ministerio. EFE

