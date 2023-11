Un extraño binario de contacto acompaña al asteroide Dinkinesh

El inesperado satélite de Dinkinesh descubierto por la misión Lucy de la NASA es, en sí mismo, un binario de contacto, es decir, está formado por dos objetos más pequeños que se tocan entre sí. En las primeras imágenes de Dinkinesh y su satélite, tomadas en la máxima aproximación de Lucy el 1 de noviembre, los dos lóbulos del binario de contacto se encontraban uno detrás del otro desde el punto de vista de Lucy. Sólo cuando el equipo descargó imágenes adicionales, capturadas en los minutos posteriores al encuentro, se reveló la verdadera naturaleza de este objeto. "Los binarios de contacto parecen ser bastante comunes en el sistema solar", dijo en un comunicado John Spencer, científico adjunto de la misión Lucy en el Southwest Research Institute. "No hemos visto muchos de cerca y nunca hemos visto uno orbitando otro asteroide. Habíamos estado desconcertados sobre las extrañas variaciones en el brillo de Dinkinesh que vimos al acercarnos, lo que nos dio un indicio de que Dinkinesh podría tener algún tipo de luna, ¡pero nunca sospechamos algo tan extraño! El objetivo principal de Lucy es estudiar los asteroides troyanos de Júpiter, nunca antes visitados. Este primer encuentro con un pequeño asteroide del cinturón principal se agregó a la misión recién en enero de 2023, principalmente para servir como prueba en vuelo del sistema que permite a la nave espacial rastrear e fotografiar continuamente sus objetivos de asteroides a medida que pasa a gran altura. velocidad. El excelente rendimiento de ese sistema en Dinkinesh permitió al equipo capturar múltiples perspectivas del sistema, lo que le permitió comprender mejor las formas de los asteroides y realizar este descubrimiento inesperado. "Es desconcertante, por decir lo menos", dijo Hal Levison, investigador principal de Lucy, también del Southwest Research Institute. "Nunca hubiera esperado un sistema como éste. En particular, no entiendo por qué los dos componentes del satélite tienen tamaños similares. Será divertido descubrirlo para la comunidad científica". El equipo continúa realizando enlaces descendentes y procesando el resto de los datos del encuentro de la nave espacial. Dinkinesh y su satélite son los dos primeros de los 11 asteroides que Lucy planea explorar durante su viaje de 12 años. Después de rozar el borde interior del cinturón de asteroides principal, Lucy ahora regresa a la Tierra para recibir asistencia gravitatoria en diciembre de 2024. Ese sobrevuelo cercano impulsará a la nave de regreso a través del cinturón de asteroides principal, donde observará el asteroide Donaldjohanson en 2025, y luego a los asteroides troyanos en 2027.