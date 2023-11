Robles admite "preocupación" por el retraso en la salida de Gaza de los hasta 190 españoles, entre ellos 80 menores

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha reconocido "preocupación" en el Gobierno por el hecho de que los entre 170 y 190 españoles que se encuentran atrapados en la Franja de Gaza, entre los que hay 80 menores, aún no hayan conseguido abandonar el enclave palestino tras la reapertura del paso fronterizo de Rafá con Egipto. En declaraciones a la prensa en Paracuellos del Jarama (Madrid), donde ha visitado a la Brigada Paracaidista (BRIPAC), Robles ha asegurado que tanto su departamento como el Ministerio de Exteriores están pendientes de que se autorice la salida de los españoles, entre los que hay 80 menores y personas mayores. La ministra ha asegurado que "el operativo de evacuación" está preparado para asistir a los españoles una vez consigan cruzar la frontera, pero por ahora esto no se ha producido. En este sentido, ha reconocido que "se está dando prioridad sobre todo a los heridos" así como a los menores. "Tenemos preocupación por los menores, tenemos preocupación por las personas mayores, por la situación en Gaza, que es una situación muy dura", ha admitido la titular de Defensa, que la mañana pasada había apuntado a que la salida de los españoles atrapados se produciría en las siguientes 48 horas. Robles ha señalado que el retraso "no es un problema de Israel o de Egipto", recordando que también "Hamás ha puesto inconvenientes a determinadas evacuaciones" así como la situación que se vive en la Franja, donde continúan los bombardeos. "Yo quiero desde aquí transmitir la confianza de que en cuanto se pueda se va a hacer", ha rematado la ministra. El dato ofrecido este martes por la ministra de Defensa es superior al que se había venido ofreciendo con anterioridad desde el Gobierno, que inicialmente había hablado de una cifra en torno al centenar de españoles atrapados en Gaza, entre ellos muchos con doble nacionalidad.