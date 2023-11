(Previa) El Betis recibe al Aris con un ojo en el derbi y el Villarreal busca su oasis europeo

El Real Betis recibe en el Benito Villamarín este jueves al Aris Limassol chipriota (21.00) en un partido que en caso de lograr la victoria podría suponer el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa, mientras que el Villarreal, que se encuentra sumido en una crisis de resultados en la competición doméstica, buscará su oasis europeo con un triunfo ante el Maccabi Haifa (18.45) que le permita meterse de lleno en la lucha por el primer puesto del Grupo F. El Real Betis buscará ante su público su tercera victoria consecutiva en la Liga Europa. Un triunfo que allanaría su camino hacia el liderato del Grupo C y la clasificación directa para los octavos de final de la competición. Para ello, los de Manuel Pellegrini deberán focalizarse en el duelo ante los chipriotas y no pensar demasiado en el derbi liguero que los enfrentará el próximo domingo al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los verdiblancos llegan a la jornada 4 de la fase de grupos de la Europa League líderes en solitario con 6 puntos en su haber y con el claro objetivo de lograr el primer puesto del grupo que los exima de jugar una ronda eliminatoria más. Además, el Betis está viviendo el mejor momento desde que comenzara el curso y encadena 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota, habiendo ganado los últimos 4 que ha disputado en todas las competiciones. Por su parte, el Aris Limassol es último de grupo, pero con 3 puntos en su haber está vivo en la lucha por el billete a la siguiente fase. El actual líder de la liga chipriota ya puso en apuros al equipo andaluz hace dos semanas, y no fue hasta el minuto 75 de partido cuando los de Manuel Pellegrini rompieron la igualada con un gol de Ayoze para acabar llevándose un sufrido triunfo. En el apartado de bajas, el técnico chileno del Betis no podrá contar con su portero habitual en la competición, Rui Silva, que sufre una lesión muscular que le impedirá disputar el encuentro. Su lugar lo ocupará el veterano Claudio Bravo, que viene siendo titular en la Liga. Por el contrario, y por segundo partido consecutivo, el centrocampista francés Nabil Fekir estará disponible para sumar más minutos a los 4 que dispuso en su regreso ante el Mallorca tras la grave lesión de rodilla. Además, se esperan rotaciones en un once en el que el joven Assane Diao y Ez Abde podrían salir de inicio. Por su parte, el Villarreal de Pacheta vuelve a la competición europea un mes después, ya que el partido programado para hace dos semanas en el estadio de la Cerámica ante el Maccabi Haifa quedó suspendido por el conflicto entre Israel y Hamás. Por esta misma razón, el equipo israelí ejercerá su localía en Chipre, en el AEK Arena de Larnaca. Así, y con un partido menos, el 'submarino amarillo' ocupa la tercera plaza del Grupo F a un punto del segundo puesto, que ocupa el Panathinaikos y a 3 del líder, el Stade Rennes. Por ello, la victoria es de vital importancia para el Villarreal si quiere mantener intactas sus opciones de luchar por el primer puesto del grupo. Ante el Maccabi, los 'groguets' quieren dar con el antídoto europeo y poner fin a una mala dinámica de resultados en Liga, donde tan solo han sumado 6 de los últimos 21 puntos, dejando la situación de su técnico, Pacheta, en el alambre. No son malos los precedentes de los castellonenses ante equipos israelíes, a los que se ha enfrentado en 6 ocasiones, cayendo derrotado tan solo una vez. Por su parte, su rival, el Maccabi Haifa no disputa un partido oficial desde el pasado 5 de octubre por las condiciones que atraviesa Israel, cuando logró empatar en casa ante el Panathinaikos en la jornada 2 de la fase de grupos de la Europa League. Por ello, el equipo español debería llegar mucho más rodado al encuentro, y no dejarse sorprender por un equipo que ha perdido 9 de los últimos 11 encuentros europeos que ha disputado en fase de grupos. En lo deportivo, Pacheta dará descanso a alguno de sus jugadores más importantes, como es el caso de Gerard Moreno, que ni siquiera ha entrado en la lista de convocados. Su lugar en el once lo podría ocupar el canterano Jorge Pascual, que debutó en Liga esta temporada ante el Athletic Club el pasado domingo, dejando buenas sensaciones durante sus minutos. Con los que tampoco podrá contar el técnico burgalés por lesión será con los lesionados Coquelin, Foyth, Alfonso Pedraza y Denis Suárez, que continúan su proceso de recuperación.