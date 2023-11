Petro cree que las negociaciones con las disidencias de las FARC han sido "prematuras"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que el establecimiento de las mesas de diálogo de con la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las disueltas FARC ha sido una decisión "prematura", en referencia a la suspensión de las negociaciones por parte de la guerrilla. "El cañón del Micay (Cauca) se volvió un fortín de la economía ilícita, con un cuerpo armado defendiéndola, decidimos una operación contra esa fuerza y retiramos de esas posiciones estratégicas al Estado Mayor Central, y vino una negociación política, quizá prematura, en mi opinión. Porque se les propuso, en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran", ha señalado Petro durante una ceremonia de ascensos de la Policía colombiana, según ha informado la emisora Radio W. Durante su discurso, el mandatario colombiano también ha instado a realizar cambios en la economía de Cauca, región clave en la ruta del tráfico de cocaína y espacio tradicionalmente controlado por las disidencias, para que se base en el "estado social de derecho, la justicia social y la economía lícita". "Si lo logramos, las posibilidades de paz se abren en Colombia. Hoy lo que tenemos es una lucha en los campos en donde los jefes de las facciones armadas que levantan esas armas en muchas partes del territorio nacional, se han vestido, no de guerrilleros, sino de traqueteos", ha asegurado Petro. El detonante de este nuevo desencuentro entre las disidencias de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', se habría producido por la decisión del Gobierno de no retirar al Ejército del corregimiento de El Plateado, en Argelia, en Cauca, como parte de un supuesto acuerdo al que habrían llegado. Sin embargo, Petro ha contradicho a la guerrilla explicando que el alto el fuego pactado no incluía la salida del Estado de las zonas tradicionalmente controladas por la guerrilla, sino todo lo contrario.