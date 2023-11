Ministra chilena del Interior confirma 6 pedidos de refugio, tras fuga de atletas cubanos

(Actualiza título y detalles de atletas cubanos)

Santiago de Chile, 8 nov (EFE).- La ministra chilena de Interior, Carolina Tohá, confirmó este miércoles que seis cubanos solicitaron refugio en Chile, luego de que se conociera que siete deportistas de la isla abandonaron por su cuenta la villa deportiva tras la clausura de los juegos el pasado domingo.

Tohá había confirmado un primer caso en la mañana, que no sería del grupo de los deportistas, y después del mediodía otros cinco casos a los cuales tampoco se refirió directamente como los deportistas cubanos.

"Sabemos que hoy día en la mañana, después del punto de prensa que hicimos, cinco personas se acercaron a solicitar refugio. No podemos decir quiénes son porque este proceso tiene una característica de reserva, tampoco los méritos de la solicitud, porque tienen que analizarse el proceso para eso, pero hecha la solicitud, entra en este procedimiento de análisis", dijo Tohá.

Según pudo conocer la Agencia EFE, un grupo de estas solicitudes pertenecerían a los deportistas isleños, quienes están siendo representados por el estudio de abogados Hurtado y Bonito, con quienes se presentaron ante el Departamento de Refugio y Reasentamiento del Servicio Nacional de Migraciones de Chile.

En total serían siete deportistas cubanos los que están siendo asesorados, según un portavoz del estudio de abogados que no detalló cuántos habrían presentado la solicitud este miércoles. Sí confirmaron, que no todos sus representados lo hicieron y que en los próximos días se completarán las solicitudes.

El abogado de origen cubano Mijail Bonito, antiguo asesor del expresidente Sebastián Piñera en cuestiones migratorias, ofreció a medios locales más detalles sobre quiénes serían estos deportistas.

“Hoy, un grupo de deportistas mujeres de la selección nacional cubana de la misma especialidad, nos ha solicitado apoyo para permanecer en Chile, después de haberse fugado de su delegación el pasado sábado. Dado lo anterior, hemos decidido tomar la representación jurídica pro bono de estas atletas”, comentó Bonito en conversación con Radio Biobío.

Tohá había pedido en la mañana de este miércoles no especular sobre la situación de los siete atletas cubanos y confirmó que solo una persona de la delegación se acercó a las autoridades a solicitar refugio.

Los deportistas "perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo. No sabemos cuál es su paradero hoy día. Solo una persona, pero que no es parte del grupo del cual se ha estado hablando, se acercó a hacer una solicitud de refugio y en ese caso lo que sucede es que hay un procedimiento para estudiar el caso, ver si es atendible la solicitud y mientras se hace ese estudio”, aseguró.

Una vez se ha iniciado ese trámite "se otorga un permiso especial (de ocho meses) mientras se hace el estudio", explicó sin ofrecer detalles de quién hizo la solicitud y dónde.

La ministra advirtió que antes sacar conclusión alguna se debe esperar a que expire la visa para poder saber “si dejaron el país dentro del plazo o no fue así. Pero como todavía no hemos llegado a esa fecha, no podemos adelantarlo”, afirmó.

De acuerdo con fuentes periodísticas cubanas, los deportistas que se habrían separado de la delegación oficial cubana serían seis jugadoras del equipo femenino de hockey de césped -Yunia Milanes, Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González y Helec Carta y Geidy Morales- y el medallista de bronce en 400 metros vallas, Yoao Illas. EFE

Jm-mjr/mf/cav