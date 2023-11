Los hombres que han marcado la vida de Genoveva Casanova: Cayetano Martínez de Irujo, Luis Miguel o Gonzalo Vargas Llosa

En el ojo del huracán tras las imágenes que publica este miércoles la revista 'Lecturas' de su encuentro secreto en Madrid con el Príncipe Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova confesaba hace tan solo unos días que lleva 8 años soltera y que está deseando encontrar de nuevo el amor. Sin embargo, esto no ha sido siempre así y las relaciones de la mexicana con diferentes hombres conocidos ddesde que saltó a la fama por su historia de amor con Cayetano Martínez de Irujo han protagonizado infinidad de titulares y hecho correr ríos de tinta. Con motivo de su sorprendente e inesperada amistad con el hijo de la Reina Margarita, recordamos a los hombres que han marcado la vida de la socialité, que casualmente hoy cumple 47 años. Cayetano Martínez de Irujo Una jovencísima Genoveva llegó a Sevilla con 24 años junto a su hermana Denise para hacer un curso, y en una competición hípica conoció al hijo de la duquesa de Alba. Un auténtico flechazo, como confirmaban meses después al anunciar su inminente paternidad. En julio de 2001 nacían sus hijos mellizos, Luis y Amina, y en 2005 el jinete y la socialité pasaban por el altar, aunque su felicidad no duraría demasiado ya que dos años después, en 2007, ponían fin a su matrimonio. Cayetano y la mexicana siempre han tenido una maravillosa relación, y el duque de Arjona se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en sus peores momentos, como la embolia pulmonar que sufrió el pasado julio Luis Miguel En 2009 Genoveva iniciaba un discreto noviazgo con su compatriota Luis Miguel. Tan discreto que las únicas imágenes que existen de ambos -que estuvieron juntos alrededor de un año- fueron tomadas en Tenerife cuando ambos asistieron, con Enrique Ponce y Paloma Cuevas (ironías de la vida, ya que la diseñadora y el cantante forman ahora una de las parejas del momento) a la boda de Fiona Ferrer. Gonzalo Vargas Llosa Su historia de amor con el cantante de 'La bikina' terminó tan discretamente como empezó, y poco después, durante un acto de Acnur, Genoneva conocía a Gonzalo Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa. Tan formal llegó a ser su relación que en 2010 la socialité acompañaba a su novio a Estocolmo para asistir a la entrega del Premio Nobel al escritor peruano. Sin embargo, lo suyo no funcionó y, aunque nunca ha revelado los motivos, rompían en 2012. José María Michavila En 2014 Genoveva volvió a enamorarse, y de otro rostro conocido. Se trataba de José María Michavila, exministro de Justicia de José María Aznar, que meses antes había perdido a su esposa, Irene, en el parto de su quinto hijo. La mexicana se convirtió en su paño de lágrimas y en su mejor compañera, aunque dos años después de conocerse, rompían su relación cuando sonaban campanas de boda. Desde entonces, y a pesar de las informaciones que la relacionaron con un millonario ganadero andaluz llamado José Manuel Gayán Pacheco, a Genoveva no se le ha vuelto a conocer ninguna pareja estable.