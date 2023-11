Las reveladoras declaraciones de Genoveva Casanova días antes de su encuentro secreto con Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova se ha convertido en la absoluta protagonista del día después de que la revista 'Lecturas' haya publicado en exclusiva las imágenes de su encuentro secreto en Madrid con el Príncipe Federico de Dinamarca el pasado 25 de octubre. Unas instantáneas en las que se ve a la mexicana y al hijo de la Reina Margarita paseando por la capital, entrando y saliendo por separado del domicilio de la ex de Cayetano Martínez de Irujo a pocos metros del parque de El Retiro, y yendo a cenar juntos al conocido tablao flamenco 'El corral de la Morería'. Indignada por las especulaciones que no han tardado en surgir acerca de una posible relación romántica entre ambos, Genoveva ha desmentido los rumores y ha asegurado que lo único que le une al futuro rey de Dinamarca es una amistad desde hace años. Ahora recuperamos unas declaraciones que la socialité hacía días antes -en concreto, el 19 de octubre- de la visita del Príncipe Federico a Madrid, revelando que lleva 8 años soltera por las exigencias de lo que busca en una pareja: "Necesito un novio. Soy la más aburrida y llevo ocho años ya casi sola. Encuéntrenme a alguien por favor ya" bromeaba ante los micrófonos de Europa Press. "Mi exigencia número uno en este momento, aunque he conocido gente, es que sea una persona que nos queramos de verdad. Y eso me cuesta mucho trabajo porque con el tiempo empiezas a ser más exigente y lo que más valoras en la vida es que te quieran. Todo lo demás es más relativo" confesaba, sin imaginar que apenas una semana después iba a ser sorprendida con el Príncipe Federico. Más sincera que nunca, Genoveva -que siempre ha sido reacia a hablar de su vida sentimental- reconocía tener "ganas de novio" y "alguien con quien pasarlo bien". "Reconstruir una vida y casarme otra vez y todas esas cosas me cuesta, a menos de que aparezca alguien así que me haga volar nunca sabes" añadía, asegurando que aunque le encantaría tener pareja, su vida ya era "súper llena y súper feliz". "Si de repente aparece alguien. Ojalá. Si no, no pasa nada" concluía.