La vicegobernadora de DeSantis lamenta la "incertidumbre" que causa Trump en las primarias

Miami, 8 nov (EFE).- La vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, lamentó en una entrevista con EFE la "incertidumbre" que generan en las primarias republicanas de EE.UU. las cuatro acusaciones penales que afronta el expresidente Donald Trump (2017-2021) y subrayó que el país necesita un líder que se enfoque en los "temas" y no en la "venganza".

En referencia a las encuestas que predicen la victoria de Trump y a falta de pocas horas para el tercer debate presidencial republicano, que se realizará en Miami este miércoles sin el expresidente, Núñez, de origen cubano, subrayó que la verdadera voluntad de los votantes se verá "estado por estado" cuando comiencen las elecciones primarias en enero y opinó que el apoyo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en segundo puesto, crecerá.

Acerca de los problemas legales de Trump, Nuñez dijo que los votantes están "hartos de tener que lidiar con esas incertidumbres; que las personas quieren saber que el líder de esta gran nación no va a tener demandas".

"Muchos votantes (...) tienen temor de lo que vaya a pasar", dijo Núñez en referencia a la posibilidad de que Trump vaya a la "cárcel" y lamentó que todo lo que está sucediendo causa "inquietud".

"Necesitamos un líder que va a enfocarse en los temas, que no va a enfocarse en la venganza o los insultos. Yo creo que necesitamos un líder que va a tener ocho años en el poder", enfatizó Núñez.

Sin embargo, aclaró que tanto DeSantis como ella están en desacuerdo con las acusaciones contra Trump, al considerar que los demócratas "han utilizado al Departamento de Justicia como un juego político".

Núñez advirtió además de que una victoria de Trump en las primarias significaría una victoria de los demócratas en las presidenciales de 2024, porque considera que es parte de la estrategia del partido del actual presidente Joe Biden.

"Quieren que Trump sea el candidato porque saben que es la mejor oportunidad de volver a ganar", sostuvo.

La política además se mostró orgullosa de que el debate sea en Florida, no solo por su valor en "votos electorales" (con 30 y el tercero más valioso después de California y Texas) sino porque considera que es un estado que se ha consolidado como republicano y un ejemplo a seguir por otras regiones.

En el penúltimo debate -el final será en Alabama en diciembre próximo- participarán además de DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el senador de Carolina del Sur Tim Scott.

Sobre la tensión prevista entre DeSantis y Haley, el segundo y la tercera en los sondeos después de Trump, la vicegobernadora dijo que es una forma de ella de "minimizar" con ataques su cercanía con China cuando fue gobernadora, y destacó la lucha contra el comunismo de DeSantis.

Núñez criticó la decisión de Trump de no participar en los debates y opinó que esa "arrogancia y esa indiferencia" son para los latinos como ella contrarias a sus principios de participación democrática.

El expresidente tiene "el deber de debatir, tiene el deber de presentarse", dijo Núñez sobre la ausencia voluntaria de Trump en los debates.

Trump de nuevo sostendrá un evento paralelo, esta vez a unas 8 millas (12 kilómetros) del centro de Miami, donde será el debate, y escogió para ello la ciudad de Hialeah, en el mismo condado de Miami-Dade, con una población hispana de más del 95 %, en su mayoría cubana "Eso (la nominación) es algo que él no se merece simplemente porque fue presidente", indicó la vicegobernadora.

Para Núñez, Miami va a ser una oportunidad para DeSantis de mostrar "todos los logros que ha podido conseguir aquí en Florida".

Las encuestas "nunca han sido una preocupación nuestra porque muchas son a nivel nacional" y los votos en los procesos de las primarias son estatales, indicó.

En ese sentido dijo que DeSantis ha visitado "87 de los 99 condados en el estado de Iowa", donde se realizará el primer proceso de elecciones primarias republicanas en enero.

"Según tengo entendido no ha habido ninguna elección, no ha habido ningún estado que haya votado", dijo con ironía la vicegobernadora, al señalar que no se puede dar por descontado nada y que se sienten confiados del resultado en Iowa.

Recordó además que la gobernadora de ese estado, Kim Reynolds, dio esta semana su respaldo a DeSantis, el más importante hasta ahora en su campaña. EFE

