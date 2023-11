La Policía de Reino Unido avala una protesta propalestina para este sábado en Londres a pesar de las críticas

La Policía de Reino Unido ha avalado la celebración este sábado en Londres de una protesta a favor de la causa palestina a pesar de que coincide con el Día del Armisticio, en el que el país conmemora a los caídos durante las guerras, y de la oposición de altos cargos del Gobierno, entre ellos el primer ministro, Rishi Sunak. La fecha, que coincide con el aniversario del final de la Primera Guerra Mundial, ha levantado la polémica desde que fue anunciada por los organizadores de la marcha, que han asegurado que el evento saldría adelante a pesar de la postura del Gobierno. La Policía Metropolitana de Londres ha admitido este miércoles que no existen motivos suficientes para prohibir la manifestación. "Las leyes creadas por el Parlamento son claras. No tenemos poder alguno para prohibir esta protesta y, por lo tanto, habrá manifestación este fin de semana", ha aseverado el jefe de la Policía, Mark Rawley, en un comunicado. El Gobierno llevaba días ejerciendo presión para impedir la celebración de la manifestación en la fecha señalada ante el temor de que el Cenotafio de Londres, monumento a los caídos ubicado en Whitehall, sufra actos de vandalismo. En este sentido, Rawley ha manifestado que, a pesar de que la información recabada por la Inteligencia apunta a este tipo de actos de "desorden público", esto no implica que se pueda imponer una prohibición. Así, ha recalcado que los propios organizadores se han comprometido a excluir esta zona de su recorrido. Londres ha sido escenario recientemente de manifestaciones propalestina a medida que avanzan los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza. Las fuerzas de seguridad estiman que la última marcha, que reunió a más de 100.000 personas en la capital británica, se saldó con seis imputados de un total de 29 detenidos. DIFERENCIAS ENTRE LOS LABORISTAS La guerra abierta entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha provocado diferencias en el seno del Partido Laborista. Este miércoles el diputado Imran Hussain, ha presentado su dimisión "con gran pesar" por considerar que el líder laborista, Keir Starmer, mantiene una postura que no encaja con su visión y le supone un "cargo de conciencia". "Durante las últimas semanas me ha quedado claro que mi postura sobre la catástrofe humanitaria en Gaza difiere en gran medida de la posición que has adoptado", ha puntualizado Hussain en su carta de dimisión, que ya ha entregado a Starmer. Así, ha subrayado la importancia de un "alto el fuego para poner fin al derramamiento de sangre y garantizar que entra ayuda suficiente para los más necesitados, al tiempo que se contribuye a la liberación segura de los rehenes israelíes". Starmer levantó la polémica a mediados de octubre cuando señaló que Israel "tiene el derecho" a dejar sin luz y agua a la población de Gaza en respuesta a los ataques perpetrados por Hamás contra territorio israelí, donde han muerto más de 1.400 personas.