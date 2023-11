La ONU pide al Ejército y las RSF que "cumplan las promesas" alcanzadas durante el diálogo en Arabia Saudí

Naciones Unidas ha pedido al Ejército de Sudán y a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que "cumplan las promesas" formuladas en el marco de sus contactos en Arabia Saudí, después de que las partes se comprometieran el martes a "dar pasos" para facilitar el incremento de la asistencia humanitaria en medio del conflicto desatado en abril en el país africano. Así, el Ejército sudanés y las RSF pactaron en Yedá "resolver las trabas para la entrega de asistencia humanitaria" y establecer un mecanismo de comunicación entre sus líderes, si bien no lograron alcanzar un alto el fuego tras cerca de siete meses de conflicto. Por ello, la coordinadora humanitaria de la ONU para Sudán, Clementine Nkweta-Salami, ha destacado que los acuerdos "marcan un momento de la verdad para el país" y ha reclamado que se cumplan las garantías para proteger a la población civil y garantizar la entrega da ayuda humanitaria sin restricciones. "En particular, doy la bienvenida al acuerdo para establecer un Foro Humanitario para Sudán encabezado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en representación de la comunidad humanitaria y con la participación de las partes en conflicto", ha manifestado. En este sentido, ha dicho que este foro "facilitará la aplicación de los compromisos en Yedá", al tiempo que ha recordado que cerca de 25 millones de personas, la mitad de la población sudanesa, necesita ayuda humanitaria. "El desplazamiento, las enfermedades y la violencia sexual son generalizados", ha recalcado. "Los compromisos tangibles acordados por el Ejército y las RSF deben verse ahora seguidos por acciones inmediatas y tangibles", ha apuntado Nkweta-Salami, quien ha manifestado que "es fundamental que sean retirados de una vez por todas los obstáculos, burocráticos y de otro tipo, que impiden entregar ayuda vital de forma rápida y a una escala adecuada". De esta forma, ha reclamado "garantías fiables" de las partes en conflicto para garantizar que la ayuda y los trabajadores humanitarios "pueden moverse de forma segura a través de las líneas de conflicto". "Simplemente no podemos llegar a Jartum, Dafur, Kordofán y otras zonas en guerra en el país sin estas garantías", ha explicado. "Las partes en conflicto tienen la obligación compartida de honrar los compromisos alcanzados en Yedá. Por el bien de millones de civiles en Sudán que no quieren ser parte de esta guerra y en línea con el espíritu del acuerdo, deben trabajar para un cese permanente de las hostilidades. El pueblo de Sudán no merece menos", ha zanjado Nkweta-Salami. Las negociaciones, mediadas por Arabia Saudí, Estados Unidos y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), quedaron suspendidas en mayo después de que el Ejército denunciaran un incumplimiento de la Declaración de Yedá acusando a las RSF de estar desplegadas en hogares civiles, si bien se retomaron a finales de octubre. La guerra estalló el 15 de abril tras fuertes discrepancias entre el Ejército y las RSF sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento del expresidente Omar Hasán al Bashir después de 30 años en el poder.