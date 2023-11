Juan José Ballesta: la jueza rechaza imponerle una orden de alejamiento

Después de ver este martes a Juan José Ballesta en los juzgados de Parla para prestar declaración por la denuncia de una mujer de 47 años por un presunto delito de agresión sexual, esta misma tarde hemos conocido que la jueza de Instrucción número 4 de Parla ha rechazado imponele una orden de alejamiento respecto a la denunciante. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se desestiman las medidas cautelares acordadas por la defensa de la víctima, el letrado Juan Manuel Medida, de imponer a Ballesta y al otro investigado una orden de alejamiento. La magistrada esgrime que no procede adoptar dichas medidas dado que el relato de hechos de la propia víctima cuenta con "ciertas contradicciones" y al no quedar acreditado "una situación objetiva de riesgo" para la perjudicada del delito investigado. La solicitud por parte del letrado se planteó ayer durante la declaración judicial de la denunciante, quien ratificó que fue víctima de una agresión sexual en las calles de Parla el pasado mes de julio. La defensa del actor, en manos de la abogada Beatriz Uriarte, adelantó que iba a solicitar el archivo de las actuaciones ante las versiones dispares ofrecidas durante la perjudicada desde que se interpuso la denuncia. Según consta en el auto, la víctima relata "de manera detallada y pormenorizada lo ocurrido entre los días 16 y 20 de julio de 2023, manifestando que no está conforme con lo expuesto en la declaración que prestó en el Hospital INFANTA CRISTINA, de Parla, en fecha 4 de agosto de 2023 y posteriormente en dependencias de Policía Nacional el 16 de agosto de 2023". Respecto al otro investigado, explica que "le conoce del barrio, y que fue víctima de una agresión sexual por parte de él, la noche del día 20 de julio, explicando que incluso le obligó a mantener relaciones sexuales con otras cuatro personas, en contra de su voluntad, durante esa misma noche". Además, relata que la tuvo retenida durante cuatro o cinco días en este domicilio. En relación con Ballesta, la mujer manifiesta que "coincidió con él la noche del 20 de julio de 2023 en un parque, ya que es conocido de Raúl, y que tras haber estado bebiendo en algunos bares de copas, fueron a sacar dinero de un cajero y cuando se encontraban sentados en la acera, él la agredió sexualmente durante uno o dos minutos".