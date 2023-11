Honduras expresa inconformidad con EEUU por "injerencia en asuntos soberanos"

Tegucigalpa, 7 nov (EFE).- El Gobierno de Honduras expresó este martes su "inconformidad" con Estados Unidos por opiniones de altos funcionarios de ese país sobre asuntos internos, calificándolas de "injerencia en asuntos soberanos".

"Ante las declaraciones en los últimos días de algunos funcionarios de los EE.UU. y en particular de la Embajadora Laura Dogu, sobre temas internos de Honduras, la he convocado a mi despacho mañana a las 10:00 a.m. (16:00 GMT), para manifestar la inconformidad del Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ por posicionamientos que consideramos una injerencia en asuntos soberanos", dijo el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, en la red social X, antes Twitter.

Entre otras cosas, altos cargos de EE.UU., incluida la embajadora Dogu, han criticado la elección de los nuevos fiscales general y adjunto de Honduras por una Comisión Permanente del Parlamento, integrada por nueve diputados, lo que también han cuestionado la oposición y otros sectores del país.

Los críticos aducen que en el Ministerio Público no había un vacío de poder para que una Comisión Permanente del Legislativo eligiera, de manera provisional, a los nuevos fiscales, general, Johel Zelaya, y adjunto, Mario Morazán.

El pasado día 1 el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo ante la forma de elección de los dos nuevos fiscales que eso "socava aún mas la confianza en las instituciones hondureñas".

"La decisión tomada hoy por una minoría del Congreso de Honduras de elegir a un nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto socava aún más la confianza en las instituciones del país. Hacemos un llamado a todos los hondureños a evitar la violencia y buscar consenso en elección del Fiscal General y Adjunto con los 86 votos requeridos", expresó Nichols en la red social X.

El asesor en materia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Phil Gordon, instó "a los miembros del Congreso de Honduras a que atiendan la voluntad del pueblo hondureño y procedan a una selección justa y transparente del nuevo Fiscal General y Adjunto".

Entonces, la embajadora de EE.UU. en Tegucigalpa, por su parte, señaló que "las acciones de hoy sólo servirán para polarizar aún más y dañar la imagen del país y el clima de inversión, en un momento en que es urgente crear empleo". "Las imágenes de más personas heridas son alarmantes y la violencia debe detenerse. Los hondureños necesitan confiar en su democracia hoy más que nunca", agregó.

Dogu también se refirió hoy a Honduras, luego de que desde Washington se informó de que el país centroamericano quedó excluido de la Cuenta del Desafío Milenio (MCC, sigla en inglés), programa mediante el cual Estados Unidos proporciona ayuda económica para proyectos en desarrollo, al no aprobar los indicadores respecto al control de la corrupción.

Según un informe de la MCC, el país reprobó en 8 de los 20 indicadores que le pudieron permitir, en 2024, calificar al programa de ayuda económica de Estados Unidos.

"Corrupción es gran problema en Honduras, se requiere hacer más para luchar contra este flagelo, sino la economía del país no puede crecer", enfatizó Dogu. EFE

gr/rrt