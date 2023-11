Google exige incluir el servicio iMessage de Apple en el marco de la Ley de Mercados Digitales europea

Google y algunas compañías de telecomunicaciones europeas, como Orange y Telefónica, han exigido a la Comisión Europea que incluya el servicio iMessage de Apple en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA), de cara a beneficiar a los usuarios y las empresas. La Ley de Mercados Digitales establece nuevas reglas para las empresas tecnológicas, especialmente para aquellas como Meta, Apple o Google, que son consideradas como controladoras o 'gatekeepers' del mercado, por lo que deben asumir una serie de obligaciones y prohibiciones que garanticen la competencia justa en el sector digital. Así, dichas compañías tienen que hacer frente a responsabilidades como compartir sus datos, incluir enlaces que lleven a los usuarios a otros competidores del sector y, hacer que sus servicios sean interoperables con otras aplicaciones de empresas rivales. Según detalla la Comisión Europea para que una empresa dentro del mercado digital pueda incluirse en el ámbito de aplicación de la norma, debe tener una facturación superior a los 7.500 millones de euros de volumen de negocios anual, una capitalización bursátil superior a 75.000 millones de euros y, al menos, 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea y 10.000 usuarios profesionales al año. En este marco, tal y como se pudo conocer en el mes de septiembre, Apple expresó su intención de que la Unión Europea dejase fuera del marco de esta ley el servicio de mensajería iMessage ya que, según argumentó, Mensajes de iPhone no alcanza el número de usuarios activos necesario para que se contemple dentro de la Ley de Mercados Digitales. Se estima que iMessage tiene hasta 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, no obstante, la compañía no ha compartido las cifras de los últimos años. Asimismo, en caso de incluirse en el marco de la ley, Mensajes de iPhone tendría que abrir su servicio a otros competidores como WhatsApp de Meta. Ahora, Google, junto con otros operadores de telecomunicaciones de Europa, como son Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica y Orange, ha asegurado que el servicio de mensajería de Apple sí que cumple con los requisitos de la ley y, por tanto, han exigido que se incluya en dicho marco legislativo. Así lo han detallado dichas empresas en una carta enviada al comisario de mercado interior de la Unión Europea, Thierry Breton, a la que ha tenido acceso Financial Times, donde han especificado que, de cara a beneficiar a los consumidores y a las empresas europeas, iMessage se debe incluir entre los servicios que deben cumplir con las pautas de la DMA. Siguiendo esta línea, Google y las compañías de telecomunicaciones también han argumentado que iMessage es un servicio con "una naturaleza fundamental" como "importante pasarela entre los usuarios empresariales y sus clientes". Sin embargo, se trata de una aplicación de mensajería que solo pueden utilizar los usuarios de Apple y, por tanto, han señalado que las empresas que se comunican a través de iMessage recurren al envío de mensajes de texto SMS tradicionales para el resto de usuarios, que utilizan otros sistemas operativos. Por tanto, Google ha indicado que, al incluir el servicio en los parámetros de la DMA, los usuarios se verían beneficiados porque las empresas podrían llegar a todos los clientes a través de servicios de comunicación con características de mensajería enriquecidas. Por su parte, según el mismo medio, Apple ha alegado que los consumidores "tienen acceso a una amplia variedad de aplicaciones de mensajería" y, además, "a menudo utilizan muchas a la vez". Además, la compañía dirigida por Tim Cook ha matizado que iMessage "está diseñado y comercializado para las comunicaciones personales de los consumidores", por lo que tratarán de explicar a la Comisión Europea por qué se trata de un servicio que "está fuera del alcance de la DMA". No obstante, la Comisión Europea continúa investigando el alcance de iMessage y su uso en las empresas para determinar, antes de febrero del próximo año, si incluir el servicio de Apple en la DMA.