Finaliza la segunda noche de protestas tensas en la calle Ferraz con seis detenidos y, al menos, 29 policías heridos

La segunda noche de protestas con un alto grado de tensión en la calle Ferraz, donde se sitúa la sede nacional del PSOE, ha finalizado alrededor de las 23.30 horas del martes, donde se han congregado más de 7.000 personas y se ha desplegado un fuerte dispositivo policial que se ha saldado finalmente con seis detenidos por desórdenes públicos, dejando además una cifra de 39 personas heridas, de las cuales 29 son policías. La Policía se ha equipado desde el primer momento de la tarde con cascos y ha procedido a cortar la calle Ferraz, Buen Suceso y parte de Marqués de Urquijo evitando así acceder a la sede nacional socialista. Pese a que la convocatoria que se había viralizado en redes se esperaba a las 20.00 horas, ya desde las 19.00 horas de la tarde se acercaban los primeros manifestantes envueltos en banderas de España y coreando "España no se vende, España se defiende"; "Puigdemont a Prisión" o "Pedro Sánchez hijo de puta". A la congregación se ha sumado el líder de Desokupa, Daniel Esteve, junto a decenas de seguidores que se han unido a los allí presentes. Entre otros, también han asistido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el diputado de Vox, Manuel Mariscal o la diputada Rocío de Mer. En primera línea y separados por vallas de la Policía Nacional, se han agrupado afiliados a la formación ultra España 2000 con una gran pancarta en la que se leía "España no se vende. Resistencia social", un punto donde se ha producido tensión con otros manifestantes cercanos contrarios a las proclamas nazis que proferían estos manifestantes. Además, la líder del grupo neonazi de Bastion Frontal, Isabel Medina Peralta, se ha subido junto a otro chico al techo de un quiosco de tabacos haciendo el saludo nazi y portando una bandera con la cruz de Borgoña. COMIENZA LA TENSIÓN SOBRE LAS 21.15 HORAS Hasta este momento se respiraba una calma tensa en la calle Ferraz. Sin embargo, alrededor de las 21.15 horas los asistentes han comenzado a lanzar huevos a la prensa y a la Policía Nacional, además de botellas de cristal que han impactado contra los furgones policiales, poniéndose los efectivos en preaviso y avanzando lentamente hacia las vallas y con las porras en la mano. Han sido numerosas las pitadas por parte de los asistentes tanto al Gobierno de Pedro Sánchez, al que han llamado "traidor", como a la Policía Nacional a los que gritaban "cobardes" y "contra los moros no tenéis cojones", y al Rey ('Felipe masón, apoya a tu nación'). Banderas de España y franquistas han hondeado durante toda la protesta así como pancartas en las que se leía "España no paga a traidores. Amnistía no" o "la Constitución destruye la nación", escrita en una bandera de España. DIVISIÓN EN LA PROTESTA Debido al enorme blindaje dispuesto por los efectivos de la UIP alrededor de la calle Ferraz, un grupo de manifestantes ha dirigido sus protestas contra los pactos el PSOE y los independentistas catalanes hacia la Gran Vía de Madrid y el Congreso de los Diputados. Estos se habían citado a las 19.00 horas en el Parque del Oeste desplazándose posteriormente a Ferraz. Poco antes de las 20.00 horas, se han vuelto a trasladar hacia la Gran Vía para dirigirse al Congreso de los Diputados y se han congregado en Neptuno después de que la Policía blindase los alrededores de la Cámara Baja. Posteriormente, el mismo grupo ha regresado por Gran Vía para volver a unirse al grueso de la protesta en Ferraz. Ha sido a partir de las 23.30 horas cuando los antidisturbios han podido controlar a los sectores más revolucionarios y dispersar la concentración que ha dejado la calle Ferraz y sus aledañas deterioradas.