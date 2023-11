El Granada recurrirá ante Apelación su eliminación de la Copa por alineación indebida

El Granada CF ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Comité de Apelación "dentro de los plazos previstos" la supuesta alineación indebida de su portero Adri López en el encuentro de primera ronda de la Copa del Rey 2023-2024 ante el Arosa SC, que se saldó con victoria (0-3) para los nazaríes, según un comunicado. "El Granada CF desea manifestar que interpondrá el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación dentro de los plazos previstos", avanzó el conjunto nazarí en su página web. El club explicó que conoció este martes la resolución del Juez Disciplinario Único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "en relación a la reclamación del Arosa SC por supuesta alineación indebida del jugador Adrián López Garrote". Una situación en la que el magistrado estima que existe esa irregularidad en el once que saltó al terreno de juego en el encuentro disputado el pasado 2 de noviembre de 2023 y correspondiente a la primera ronda de Copa. En la resolución de este martes, el magistrado aseguró que "no es válido" que el guardameta Adri López, con ficha del filial -el Club Recreativo Granada B-, de 24 años, "se alinee con el primer equipo" a pesar de que esta opción únicamente se permite para futbolistas con la condición de portero y "únicamente en competiciones profesionales". "La Copa de S.M. el Rey, sin ningún tipo de duda, es una competición oficial de ámbito estatal y carácter no profesional", señaló el Juez, que además de resolver la eliminación del Granada le condenó a pagar una multa de 6.001 euros, en aplicación del artículo 79.1 y 2 del Código Disciplinario de la RFEF. De esta manera, el conjunto de Vilagarcía de Arousa estaría el miércoles 15 de noviembre en el sorteo de la segunda eliminatoria copera, a la espera de ver el recorrido del recuro presentado este miércoles por el Granada CF.