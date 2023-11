El artista español Pejac expone en Nueva York su visión sobre la crisis climática

Nueva York, 7 nov (EFE).- El artista callejero español Silvestre Santiago Pejac (Santander, 1977) estrena a partir de este jueves en una galería de Nueva York "Six Feet Under", un proyecto de 19 pinturas que se centra en la crisis climática y en la relación del ser humano con la naturaleza.

La exposición, abierta al público hasta el 18 de noviembre y que este martes fue mostrada a la prensa en un edificio recién rehabilitado en la calle 18 de Midtown de Manhattan, sigue la estructura de una ópera, dividida en tres actos (Destrucción, Distopía y Renacimiento), donde las pinturas cuentan al público cómo el ser humano está dañando gravemente el planeta.

El título del proyecto, "Six Feet Under", se debe a la obra más destacada de toda la colección: una instalación ubicada en el nivel -1 donde el artista ha pintado en una piscina subterránea (en desuso desde la pandemia) una reinterpretación de los "Nenúfares" de Monet, interrumpidos por unas aletas de tiburón y unas losas que simulan haber caído del techo.

"A menudo, es en lo no visible a primera vista, en lo oculto, donde se encuentran las partes más íntimas de la gente, sus secretos, tesoros, la autenticidad. Busco poesía en todas partes, pero normalmente la encuentro bajo la superficie", explicó Pejac a EFE en una comunicación escrita.

En el proyecto, destacan otras obras como "Zombies", donde unas plataformas petrolíferas caminan sin rumbo a través del desierto, haciendo referencia al cuadro "Los elefantes" de Salvador Dalí, o "Crack", donde se ve a unos pájaros sobre unos cables que, en realidad, son bordes de vidrio.

El comisario de la exposición, Martin Klipp, detalló a EFE que uno de los objetivos de estas obras es "crear conciencia sobre lo que estamos haciendo con el planeta", aunque también pretende mostrar que aún queda esperanza y que es posible "triunfar sobre la adversidad".

Este es el caso de "Hope", una pintura donde se muestra una bandera, aparentemente rota, que representa la división de una sociedad en creciente declive, pero que, si se mira de cerca, está compuesta por ramas de árboles que florecen.

"Six Feet Under" es la primera exposición del artista en tres años, y la primera de su trayectoria en América: "He invertido 5 meses de absoluta y exclusiva dedicación en este proyecto, aunque en esencia, llevo desde que tengo uso de razón trabajando para que esta exposición sea una realidad", contó el artista cántabro.

Pejac se inició en el arte callejero mientras estudiaba Bellas Artes en Milán, donde se dedicó a pintar sobre las paredes de la ciudad, como si fuera "un lienzo gris al aire libre", lo que le generó "un sentimiento de libertad" que conserva a día de hoy.

Actualmente, no concede demasiadas entrevistas y prefiere que sus obras "hablen por sí mismas": "Nunca podría mejorar mis obras con mis palabras o mi imagen. No me escondo, simplemente prefiero quedarme al margen".

A lo largo de su trayectoria, sus obras han destacado por tener un tinte reivindicativo, donde ha dado voz a problemáticas actuales y a colectivos discriminados: "Me sigue pareciendo increíble que con elementos tan rudimentarios como un spray, pinturas y unas simples brochas, puedas llevar a cabo una obra y que ésta pueda crear un impacto e inspirar a personas en todo el mundo", apostilló. EFE

