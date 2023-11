Crónica del Arsenal - Sevilla, 2-0

El Sevilla perdió con claridad (2-0) este miércoles en su visita al Arsenal inglés en la cuarta jornada de la Liga de Campeones dentro de un Grupo B que se complica mucho para el equipo español, desubicado en busca de soluciones sobre la marcha y muy superado por un equipo con todas las letras. El cuadro andaluz alargó su mala temporada, sin funcionar el cambio en el banquillo y la llegada de Diego Alonso, ante un rival de categoría. El Emirates de Londres fue un infierno para un Sevilla que se queda con dos puntos, por los cinco de PSV y Lens, y los nueve del Arsenal. El técnico uruguayo planteó mucha novedad en un once defensivo que bailó el conjunto local. El juego por bandas de Gabriel Martinelli y Bukayo Saka fue una sangría para el equipo visitante en la primera parte, una llegada tras otra con peligro, sin ayudas en defensa, sufriendo también a balón parado. La falta de puntería de Kai Havertz ayudó a los andaluces, pero el peligro constante terminó por cobrase el gol. La presión local surtió efecto y Jorginho, que se gustó de director de orquesta ante la ausencia de Odegaard, puso el balón perfecto a Saka, que hizo el pase de la muerte a Trossard. El 1-0 llegó con Diego Alonso cambiando su esquema, para dar ayudas en las bandas, pero el Sevilla no tuvo fe ni intensidad, ni rebeldía ante un papel muy inferior sobre el césped. Tras el descanso, el guion siguió siendo 'gunner' aunque los visitantes se dieron por satisfechos con sufrir algo menos. El Arsenal funcionó con oleadas, con menos presencia constante sobre la meta de Dmitrovic, pero con buenas ocasiones de Havertz y Trossard. El cuadro londinense movió el balón a placer y sentenció haciéndolo fácil, en otros tres toques, tras un saque de banda. Martinelli, que venía entrando por dentro en la segunda parte, recogió el balón en el centro del campo y dio el pase en el momento justo a la carrera de Saka. El internacional inglés no perdonó, recorte y gran gol, para empezar a reflejar en el marcador la diferencia entre ambos equipos. El Sevilla se fue de Londres con un tiro a puerta, ni siquiera a la desesperada, en el minuto 97. No le salió nada tampoco a Alonso. Soumare duró un minuto en el campo, se llevó amarilla y en la caída se lesionó, y los cambios ofensivos llegaron tarde. En-Nesyri estuvo solo arriba y, con la entrada de Mariano, aunque el ex del Real Madrid tuvo una ocasión nada más saltar al campo y la última en el descuento, el Sevilla tampoco mejoró en ataque ni enseñó lo que pretendía su técnico. Hasta el Emirates se relajó, con un partido sencillo para los locales, con la única preocupación de ver sustituido a Saka por una posible lesión en el tobillo. Muy complejo fue para un Sevilla que casi se borró de la Champions, sin victorias tras cuatro partidos, crisis total de resultados también en Liga, con una pobre versión. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ARSENAL, 2 - SEVILLA, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu (Zinchenko, descanso); Jorginho (Elneny, min.90), Rice, Saka (Kiwior, min.86), Trossard (Vieira, min.81), Martinelli (Nelson, min.81) y Havertz. SEVILLA: Dmitrovic; Juanlu, Badé, Gudelj, Kike Salas (Ocampos, min.76), Pedrosa (Nianzou, min.76); Fernando, Sow (Rakitic, min.65), Jordán (Soumare, min.65; Mariano, min.73)), Lamela y En-Nesyri. --GOLES: 1 - 0, min.29, Trossard. 2 - 0, min.64, Saka. --ÁRBITRO: Istvan Kovacs (RUM). Amonestó a Zinchenko (min.82) y Rice (min.85) por parte del Arsenal. Y a Soumare (min.66), Juanlu (min.72) y Ocampos (min.77) en el Sevilla. --ESTADIO: Emirates Stadium.