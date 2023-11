Ascienden a 52 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2023, tras confirmarse el caso de Getafe

El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ha ascendido a 52 en lo que va de 2023, tras confirmarse el caso de una mujer de 39 años asesinada presuntamente por su cónyuge el pasado 4 de noviembre en Getafe (Madrid). Así, la cifra desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar los datos, ha aumentado a 1.237. La víctima no tenía hijos menores de edad y sí que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, con el que estaba en fase de ruptura, según han informado desde el Mnisterio de Igualdad. Por lo tanto, el número de menores huérfanos por violencia de género se mantiene en 51 en 2023 y en 428 desde 2013. La agresión de la mujer se produjo en la Avenida Arcas del Agua de Getafe, a la altura del número 15, esquina con calle Cronos, en torno a las 13.40 horas del sábado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local de Getafe, así como sanitarios de Summa 112. Una vez allí, los facultativos trataron de revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría la víctima con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, si bien éstas no dieron resultado y el personal de Summa 112 acabo por confirmar el fallecimiento de la víctima. El presunto agresor se personó en la Comisaría donde se le tomó declaración. En ese momento el hombre no reconoció los hechos y tenía una coartada, que posteriormente se comprobó que era falsa, según informaron fuentes policiales a Europa Press.