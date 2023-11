Ancelotti: "Puede que haya sido injusto con Brahim"

Madrid, 8 nov (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció tras el buen partido de Brahim Díaz, aprovechando su segunda titularidad del curso con gol ante el Sporting de Braga, que "puede que haya sido injusto" con su jugador, por las pocas oportunidades que le ha dado en una posición en la que juega Jude Bellingham.

"Brahim ha jugado un partido en el que ha mostrado una gran calidad, sacrificio defensivo y lo ha hecho muy bien. Significa que podía jugar más minutos. En la posición en la que juega es la de Bellingham y hoy lo ha reemplazado muy bien", dijo en rueda de prensa.

"Puede ser que haya sido injusto con él, no pasa nada por decir que podía tener más minutos. Es obvio. Como excusa puedo decir que en su posición, aunque puede jugar en otro sitio, es donde ha jugado mucho y bien Bellingham", añadió.

Feliz por el partido de los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo, con goles de ambos, resaltó la calidad en numerosas acciones del partido.

"Evaluando el partido de Vini con honestidad, la primera parte me ha dejado algunas dudas, podía ser un poco más efectivo, pero la segunda ha sido espectacular. Lo que han hecho con Rodrygo hay que mirarlo bien porque son combinaciones espectaculares. La contra que hacen los dos no hay muchas parejas que lo puedan hacer", elogió.

"Los delanteros, a lo largo de mi carrera, hay algunos que marcan todos los partidos y otros momentos les cuesta marcar. Lo único que puedes hacer es apoyarles y darles confianza y tranquilidad. Es evidente que un jugador de las características de Rodrygo y Vinícius, antes o después van a marcar. Tienen una calidad extraordinaria y es solo cuestión de tiempo", añadió.

Ancelotti respondió a las declaraciones de Gerard Piqué, que aseguró que la última Liga de Campeones del Real Madrid no será recordada en el tiempo por la fortuna con la que la ganaron.

"Piqué vive en su mundo, que no es el del madridismo. Le puedo asegurar que no hay un solo madridista que pueda olvidar la catorce. Será una Champions recordada de por vida", manifestó con rotunidad.

El Real Madrid firmó un nuevo pase a octavos de final, cumpliendo con la tradición al ser el único club que lo ha logrado en todas las ediciones de la Liga de Campeones desde el cambio de formato.

"Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición porque pasar la fase de grupos no es siempre sencillo. Estos cuatro partidos lo hemos hecho muy bien en casa y fuera, hemos hecho partidos muy completos. No significa que los dos próximos vayamos a descansar porque para nosotros los partidos de Champions siempre tienen la exigencia de mostrar nuestro mejor nivel", dijo.

Por último, valoró el partido realizado por Andriy Lunin. "Kepa ha tenido molestias en el calentamiento, no estaba cómodo para jugar y pusimos a Lunin que nos ha ayudado a ganar este partido con una parada determinante en el penalti. Ha estado muy seguro con el balón en los pies y ha hecho un partido completo. Demuestra que tenemos una plantilla sana que nos permite pelear en todas las competiciones". EFE

