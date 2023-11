(AMP.) Iván Illarramendi y su mujer, chilena, fueron asesinados por Hamás en el ataque y no estuvieron secuestrados

El español Iván Illarramendi y su mujer, la chilena Loren Garcovich, fueron asesinados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre y en ningún momento estuvieron secuestrados, según han trasladado fuentes diplomáticas israelíes a Europa Press. Los cadáveres de ambos fueron identificados el martes por la noche justo un mes después del ataque terrorista, han precisado las fuentes. El matrimonio residía en el kibutz Kissufim, muy próximo a la Franja de Gaza y que fue asaltado por Hamás en las primeras horas de la mañana del 7 de octubre. La vivienda en la que residían ambos fue quemada por los milicianos de Hamás durante el ataque, de ahí la dificultad de identificar los restos, que han tenido que ser analizados por expertos forenses en Tel Aviv, han explicado posteriormente las fuentes. Según han indicado, el matrimonio será enterrado en Israel aunque la familia de Illarramendi ha expresado su voluntad de que una parte de los restos puedan ser trasladados a España. Fuentes del Ministerio de Exteriores habían confirmado la muerte de Illarramendi a Europa Press, después de que el Gobierno israelí les hubiera trasladado esta circunstancia, pero no habían entrado en detalles sobre cómo se había producido. También la Cancillería chilena ha confirmado la muerte de Loren Garcovich, la mujer de Illarramendi. Fuentes del Ministerio chileno han explicado que tras recibir la notificación de la muerte, el padre de esta había pedido expresamente no hacerla pública. Sin embargo, tras salir a la luz en España la muerte de su marido han confirmado su fallecimiento. "Su asesinato en manos de terroristas de Hamas merece nuestra más absoluta condena", han sostenido desde la Cancillería chilena. En un primer momento tras el ataque, el Gobierno había informado de que Illarramendi, natural de Zarautz (Gipuzkoa) y que residía en Israel junto a su mujer, de nacionalidad chilena, se había visto afectado por el ataque pero finalmente el 17 de octubre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, había informado de que estaba en manos de Hamás, en base a la información facilitada por Israel, que ahora ha resultado no ser acertada. Su muerte viene a sumarse a la de Maya Villalobo, fallecida el mismo día del ataque de Hamás contra Israel, si bien su muerte no se conoció hasta días más tarde. La joven se encontraba realizando el servicio militar en en Ejército israelí, ya que disponía de la doble nacionalidad, y falleció en el puesto militar en el que estaba destinada muy cerca de la frontera con Gaza.