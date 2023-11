Aliyev encabeza desfile en la principal ciudad de Karabaj tras su reintegración en Azerbaiyán

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha encabezado este miércoles un desfile militar en la principal ciudad de la región de Karabaj, cerca de un mes y medio después de la reintegración del territorio tras una última ofensiva militar a mediados de septiembre contra las autoridades separatistas de Artsaj. La Presidencia azerí ha publicado una serie de fotografías del desfile en Jankendi --nombre azerí de Stepanakert, antigua capital de Nagorno Karabaj-- y del propio Aliyev, quien ha estado acompañado de la primera dama y vicepresidenta primera, Mehriban Aliyeva, y de su hijo. "No necesitamos una nueva guerra con Armenia. Hemos logrado lo que queríamos. Hemos restaurado la ley internacional, hemos restaurado la justicia histórica, hemos restaurado nuestra dignidad y hemos mostrado al enemigo a dónde pertenece", ha subrayado Aliyev durante un discurso en el marco del acto. El presidente de Azerbaiyán ha aseverado que "ninguna fuerza" puede amenazar a Bakú, puesto que están dispuestos a luchar en cualquiera de los niveles existentes. "Hemos demostrado esto en el frente político y en el militar", ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias Azertac. Aliyev ha dejado claro que "no habrá lugar para el separatismo" en el país. "Azerbaiyán controla todo su territorio", ha indicado, agregando que no tenía "ninguna duda" de que se iba a celebrar un desfile militar "bajo la bandera de Azerbaiyán. El desfile ha tenido lugar en el marco del Día de la Victoria, que ha estado marcado por desfiles militares en otras ciudades, incluida la capital, Bakú, para conmemorar la victoria de Azerbaiyán frente a Armenia en la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj, que tuvo lugar en 2020 y se extendió durante seis semanas. Entonces, las autoridades armenias aceptaron entregar a Azerbaiyán importantes territorios de Nagorno Karabaj bajo su control desde hacía unas tres décadas, incluida la importante ciudad de Shusha. La última ofensiva en septiembre provocó la huida de la práctica totalidad de la población armenia de la región, entre denuncias de Ereván sobre una "limpieza étnica". El alto el fuego anunciado el 20 de septiembre tras la ofensiva, que dejó más de 200 muertos en Nagorno Karabaj y se saldó con la muerte de más de 190 militares azeríes, incluye el desarme de grupos armados, la retirada de militares armenios --si bien Ereván niega que estén desplegados en la zona-- y la "reintegración" del territorio en Azerbaiyán. Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur recuperado por Azerbaiyán en una ofensiva militar de apenas 24 horas iniciada el pasado 19 de septiembre, tras las guerras entre 1988 y 1994 y la de 2020. Hasta entonces la zona, de mayoría armenia, había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí. Las autoridades de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj anunciaron a finales de septiembre una orden para su disolución el 1 de enero de 2024 debido a la "grave situación a nivel político y de seguridad" y "teniendo como prioridad garantizar la seguridad física y los intereses vitales de la población de Artsaj". Así, la república de Artsaj dejará de existir" a partir de esa fecha.