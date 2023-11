Alguacil, feliz por el "partidazo": "Estamos compitiendo, es de lo que se trata"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó que su plantilla está "compitiendo" en la Liga de Campeones, que a su juicio "es de lo que se trata", dentro de un Grupo D en el que los donostiarras vencieron este miércoles por 3-1 al SL Benfica en un encuentro brillante. "Estamos compitiendo, es de lo que se trata. Jugar como lo estamos haciendo, pero para ganar, que es lo que nos faltó el día pasado", declaró Alguacil a Movistar Plus+ desde el Reale Arena, aludiendo al reciente partido liguero en el que sus pupilos habían perdido contra el FC Barcelona. "Muy contento y orgulloso. Hay que felicitar a los jugadores por el gran trabajo, porque sin el esfuerzo y la calidad que tienen, es imposible hacer semejantes partidos y tan seguidos", añadió el técnico del equipo 'txuri-urdin' después de fulminar a su rival lisboeta con goles de Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea. "Vaya partidazo, vaya partidazo. Ni primera parte ni nada, vaya partidazo", insistió ante el periodista de Movistar Plus+. "Muy contento, emocionado. Lo dije ayer, que teníamos que acabar emocionados todos. Y la mejor manera era esta. El día pasado salí cabreado del partido porque hoy, una vez más, hemos demostrado que somos capaces de hacer esto", señaló, a colación otra vez del duelo ante el Barça. Por otra parte, Alguacil dijo que tocaba "agradecerles de corazón" a sus pupilos "todo lo que están dando por mí, por este equipo, por este club y por esta camiseta". "Y no hay duda que a la afición, por todo lo que nos han empujado desde el minuto 1 hasta el final", agregó al respecto. Además, el entrenador 'txuri-urdin' repasó el buen hacer de su equipo en esta Liga de Campeones. "Incluso nos faltan los dos puntos que se nos escaparon contra el Inter. Pero no lo decimos con soberbia, lo decimos después de haber disputado los partidos. Cuando tú generas y eres mejor que el rival, y así ha sido en todos los partidos, a día de hoy nos faltan dos puntos", argumentó. Por último, lamentó el incidente con bengalas entre los aficionados visitantes en Anoeta. "Ha sido una pena porque yo ayer en rueda de prensa transmití que nosotros teníamos que ser ejemplares, y así lo hemos hecho. Son cosas que hay veces que pasan, por desgracia; no muchas veces, pero bueno, hoy ha sucedido aquí y esperemos que no vuelva a suceder", concluyó Alguacil.