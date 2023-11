6-0. Griezmann desata al Atlético

Madrid, 7 nov (EFE).- En la enésima demostración decisiva de Griezmann, doble goleador y promotor crucial del 2-0 de Morata, el Atlético de Madrid retomó el mando de su grupo, ganador en una fiesta en el Metropolitano frente al Celtic (6-0), doblegado por la eficacia inicial del francés y la expulsión en el minuto 23, aún con 1-0, de Maeda.

Ya son 168 goles de rojiblanco de Griezmann, a cinco nada más de los 173 inigualables de Luis Aragonés en la historia de una entidad centenaria, rumbo a la eternidad en el Atlético, aclamado por los 60.863 espectadores del Metropolitano cuando fue cambiado por Diego Simeone ya con 3-0, con el trabajo ya completamente resuelto, con el triunfo ya seguro.

Después lo amplió Samuel Lino, con un golazo al minuto, en el 66, de su reaparición después de tres partidos de baja para agrandar la brecha entre el Atlético y el Celtic. Más tarde, de nuevo, Morata, con su duodécimo gol del curso a nivel de clubes en catorce choques, con un certero tiro desde el borde del área. Luego, el 6-0 de Saúl, ya en el 85, para redondear un triunfo concluyente.

Ya son ocho puntos en el cuarteto que lo alejan definitivamente del conjunto escocés, pero no del resto. El grupo se mantiene en la fuerte competencia que aún se presupone entre el club rojiblanco, el Lazio -un punto por detrás- y el Feyenoord -dos puntos por debajo-. Entre ellos anda el pase a los octavos y la primera posición del grupo. Quedan dos jornadas.

Ganador de su decimosexto partido consecutivo como local (14 en Liga y dos en la Liga de Campeones), el Atlético aprovechó su primera ocasión. Todo es más fácil con esa pegada. Todo es más sencillo cuando tienes un recurso como Griezmann. Una solución constante.

En su puesto de interior izquierdo, en el incierto inicio de partido que percibió el conjunto rojiblanco, en seis minutos, el internacional francés, el próximo máximo goleador de la historia del club, más pronto que tarde a este ritmo, golpeó al Celtic con un control y un tiro con la zurda. Un rebote en un defensa transformó la estirada de Hart en un esfuerzo inútil.

El centro que provocó la acción, el despeje de la defensa escocesa, fue de Riquelme, un chico al que no se intuye límite hoy por hoy. Afilado, rápido, desbordante, tiene un extremo, un carrilero, un futbolista, para mucho tiempo el Atlético, que comenzó a ganar el partido por su perfil y por el gol de Griezmann. Un tesoro en los tiempos actuales en la Champions.

Un impulso de convicción y confianza para el grupo de Diego Simeone. Consciente de que era un choque crucial. Sin matices. Sin excusas. No fue el primer tramo el juego que pretendía el Atlético, de nuevo ante un Celtic que surgió potente, atrevido, al que no le pesó la posesión, pero que se quedo ahí, devorado después por las circunstancias.

Aún con 1-0, el equipo escocés jugó más en campo contrario que el Atlético, hasta la expulsión de Maeda, allá por el minuto 20. Uno de sus futbolistas más transcendentes. El extremo japonés cometió una imprudencia, cuando enseñó demasiado la plancha en una pugna a toda potencia de Mario Hermoso. El impacto en el tobillo del rojiblanco, por mucho que perfiló la bota hacia un lado, rebasó el límite entre la tarjeta amarilla a primera vista del árbitro, Ivan Kruzliak, y la roja en cuanto revisó la jugada en el monitor a pie de campo.

Condicionado y reducido el Celtic, la superioridad numérica ya transformó definitivamente el partido. Aún hubo un susto, en un saque de esquina que Álvaro Morata despejó al aire y Jan Oblak solventó, milagroso, con una mano izquierda salvadora. El balón iba hacia dentro. Señalado en los dos goles del pasado viernes en Las Palmas, tal parada es una reivindicación del mejor guardameta de la historia del club rojiblanco, aunque no sea siempre infalible.

Ya no permitió más el Atlético, que se apropió de todo. Del balón, de los espacios, del juego, de los desmarques y de todo la acción en el campo del bloque escocés, al que no le quedó otra que replegarse en su territorio a la espera de un contragolpe ya inesperado, a la espera de lo que fuera capaz el equipo rojiblanco, que insistió, insistió, insistió y marcó el 2-0.

Al borde del descanso, en el minuto 47, todo surgió de un centro magistral de Griezmann. Con precisión, en diagonal, desde la banda derecha, casi pegado a la línea en tres cuartos de campo, hasta dentro del área, conectó con Giménez, que dio continuidad a la acción con una dejada con la cabeza para la llegada de Morata, que sentenció el partido desde el suelo.

Antes del descanso, Hart voló para repeler un remate de Correa. Después del intermedio, con la entrada de Marcos Llorente por Pablo Barrios a la vuelta del vestuario, el portero hizo de nuevo lo mismo ante el atacante argentino, luego vio con alivio como el larguero escupía un cabezazo bombeado de Giménez, ya reducido el duelo a lo que fuera capaz el Atlético.

O Griezmann. Y eso es una condena para cualquier rival cuando se expone al atacante francés, que se inventó una media chilena con la izquierda para el 3-0 a la hora de partido, antes del merecido descanso que le otorgó Simeone con el encuentro resuelto; antes del golazo con la derecha desde el perfil izquierdo de Lino, con una rosca imposible para Hart; antes del 5-0 de Morata y antes del 6-0 de Saúl. El fin de fiesta del Metropolitano y del Atlético, reconciliado con la Liga de Campeones, aún en la pugna por la clasificación.

- Ficha técnica:

6 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Azpilicueta, m. 70), Giménez (Soyuncu, m. 77), Witsel, Hermoso, Riquelme (Lino, m. 65); Barrios (Llorente, m. 46), Koke, Griezmann (Saúl, m. 65); Morata y Correa.

0 - Celtic: Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Paulo Bernardo (Turnbull, m. 61), McGregor (Iwata, m. 70), O'Riley (Holm, m. 46) , Maeda, Kyogo Furushashi (Yang, m. 61) y Palma (Oh, m. 46).

Goles: 1-0, m. 6: Griezmann. 2-0, m. 47+: Morata. 3-0, m. 60: Griezmann. 4-0, m. 66: Lino. 5-0, m. 75: Morata. 6-0, m. 84: Saúl.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Expulsó con roja directa, tras revisión en el VAR, a Maeda, del Celtic (m. 22). Amonestó con tarjeta amarilla al local Llorente (m. 90) y al visitante Luis Palma (m. 35), además del entrenador, Brendan Rodgers.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo E de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Cívitas Metropolitano ante 60.863 espectadores.

Iñaki Dufour

Madrid, 7 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alabó, después de golear al Celtic de Glasgow (6-0), a Antoine Griezmann, autor de dos tantos en la rotunda victoria y del que dijo que "nació para jugar" en el equipo rojiblanco y "pasará a la historia como uno de los mejores futbolistas del club".

"No tengo ninguna duda de que cuando todos no estaban tan de acuerdo con su regreso yo estaba convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid. El chico lo ha hecho bien desde el principio en el Atlético, se fue, volvió, revirtió la situación de la gente incómoda por su ida y es uno de los que más goles ha marcado en la historia del club. Tiene ganas, hambre y trabaja. Soy afortunado como entrenador de tener un jugador como Griezmann", dijo sobre el francés.

"Las comparaciones no son buenas, pero no tengo duda de que en lo que le queda recorrer en el Atlético será uno de los futbolistas más grandes de la historia del Atlético", añadió.

Sobre el encuentro, Simeone declaró que arrancaron bien y reconoció que la expulsión del japonés Maeda les facilitó las cosas.

"Arrancamos bien. Tuvimos una intensidad muy alta para ser valientes y presionarlos en campo de ellos once contra once. Logramos llegar al gol y manejamos bien el trámite del partido. Eso generó que el equipo se sintiese cómodo. Vino la expulsión y a partir de ahí es difícil jugar con uno menos. El rival mantuvo la humildad y siguió jugando. Con el 2-0 entendimos que había que hacer un paso más adelante y por eso entraron desde el banquillo los cambios. Terminamos redondeando un partido importante para nosotros", declaró.

Sobre si mantendrá a Correa en el once con Griezmann más retrasado dijo que depende "de que mantengas el equilibrio en el equipo". "Hay que tener el equilibrio justo para que el equipo se pueda compensar en todas las lineas", añadió.

Sobre Morata, Simeone apuntó que "puede llegar a la cifra de 18 goles en liga". "Hoy está mucho más tranquilo y centrado en ser contundente e importante para la selección y para nosotros", dijo.

También elogió a Riquelme y a Lino: "Lino es un jugador diferente. Lo vimos en los entrenamientos. Tiene velocidad, fútbol asociativo, trabajo, humildad. Y Riquelme lo mismo. Uno se fue al Valencia y otro al Girona cedidos. Cuando sabíamos la posibilidad de salir de Carrasco no queríamos quedarnos sin ninguno de los dos".

Madrid, 7 nov (EFE).- Brendan Rodgers, entrenador del Celtic de Glasgow, insistió, después de caer goleado ante el Atlético de Madrid (6-0), en que la tarjeta roja en el minuto 23 al japonés Maeda "condicionó el partido" y añadió que no cree que la falta de su futbolista haya merecido la expulsión.

"La tarjeta roja ha sido un punto de inflexión en el partido. Es un partido que empezamos bien en ambas áreas, pero cuando te expulsan a un jugador tan pronto se condiciona el partido. Pensamos que no era para roja. Ambos jugadores se pegan mutuamente. Creemos que las imágenes no representan la acción real en el terreno de juego. No ha sido una entrada dura. Es una roja muy rigurosa. Con diez es mucho más difícil", explicó el técnico.

"Luego, en la segunda mitad, hubo cansancio y ellos metieron goles fantásticos. La tarjeta roja nos puso las cosas muy complicadas. ellos juegan su partido, intentan que se expulse al rival. Si ves la imagen lo que se ve es que levanta el pie nuestro jugador, pero no se ve la jugada entera. No se ve la intensidad de la entrada. Son los dos jugadores que chocan. El árbitro cambia de opinión", prosiguió Rodgers.

El técnico también reconoció fallos de su equipo, así como la superioridad del Atlético: "También hemos tenido errores. En los dos primeros goles hemos cometido errores en defensa. Analizaremos lo que podemos mejorar".

"Tenemos que tomar este encuentro como un partido aparte. El Atlético tiene jugadores con un nivel distinto a los nuestros. No quiero ser muy crítico con mi equipo porque el Atlético tiene jugadores de mucho nivel", concluyó.