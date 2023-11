Yusan Acha, mano derecha de María Teresa Campos, ataca a Edmundo Arrocet: "Habla cuando ella no puede responder"

Yusan Acha Frías, gran confidente y amigo cercano de la icónica presentadora María Teresa Campos, ha arremetido duramente contra Edmundo Arrocet, expareja de la comunicadora, por sus últimas declaraciones públicas. El director del programa 'Qué tiempo tan feliz' no ha dudado en expresar su descontento con las recientes acusaciones del humorista, considerandolas desafortunadas, especialmente debido al momento en que se realizaron. El amigo de la presentadora ha señalado: "De Edmundo solo te voy a decir que creo que fue desafortunado, que él sabe cómo era Teresa y que hablar al mes del fallecimiento cuando ella no puede responder, yo creo que no lo debería de haber hecho, yo no lo he entendido". La opinión de Yusan refleja su desaprobación con el peruano tan solo un mes después de la muerte de María Teresa Campos. A pesar de estas críticas, Yusan también ha mencionado que cree que María Teresa y Edmundo estuvieron verdaderamente enamorados, especialmente en los primeros años de su relación: "Y yo creo que él también. Al principio, por lo menos, que fue cuando más los conocí, a él sobre todo, creo que sí". Sobre si cree que es justo todo lo que se está hablando de María Teresa, sentencia: "Teresa siempre decía que lo importante en la tele es el buen gusto, yo diría que en la vida también. Hay que tener buen gusto para todo". Por otra parte, confirma que la matriarca de las Campos se sentía angustiada cuando Edmundo no respondía a sus mensajes y se alejaba de su vida: "Es cierto, sí, ella dejaba mensajes y cuando no tenía respuesta ella lo pasaba muy mal".