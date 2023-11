The Knot Worldwide, grupo al que pertenece Bodas.net, abre su nueva oficina en el centro de Barcelona

The Knot Worldwide, compañía referente a nivel global a la que pertenece Bodas.net y toda su familia de marcas especializadas en la celebración de los momentos más importantes en la vida de cada persona, está de enhorabuena, ya que estrena su nueva oficina en el corazón de Barcelona. ¡Un lugar inspirador y sostenible del que te contamos todos los detalles! Hasta ahora los empleados del grupo en la capital catalana trabajaban divididos en dos oficinas distintas, pero ahora lo harán bajo el mismo techo, en un emblemático edificio situado en Carrer de Pau Claris 89. Combinando la conservación de detalles arquitectónicos clásicos y un diseño interior contemporáneo, y distribuido en varias plantas, el nuevo espacio -que abrió sus puertas el pasado 23 de octubre- representa una mejora significativa para los trabajadores de la compañía en España, y refleja su compromiso de seguir mejorando la experiencia de planificación de bodas y apoyar a los profesionales del sector en todo el mundo. Un espacio que ha sido diseñado poniendo el acento en conceptos como la sostenibilidad, la flexibilidad y la comodidad, ya que la compañía permite a sus empleados a trabajar desde donde sean más productivos, sin imponer uniformemente días de trabajo en la oficina. Eso sí, se anima a que los que decidan que las jornadas presenciales son lo suyo y prefieran trabajar en la nueva oficina, que usen medios de transporte ecológicos -como el metro, el tren o el autobús- y aportar así su granito de arena para reducir las emisiones. Un nuevo espacio de trabajo que supone un paso más para la presencia global de The Knot Worldwide, ya que los empleados de Barcelona abarcan múltiples departamentos y especialidades; en buena parte dedicados a Bodas.net y otras marcas internacionales del sector nupcial, referentes en la organización de bodas, herramientas de planificación y aplicaciones móviles en Europa, India, América Central y América del Sur. "Para nosotros, la oficina de Barcelona representa algo más que una oficina; encarna nuestra filosofía 'trabaja donde mejor trabajes' para crear 'momentos que importan', para los millones de parejas y profesionales de las bodas a los que servimos cada día", expresa Tim Chi, Director Ejecutivo de The Knot Worldwide. "Este principio clave está intrínseco en el tejido mismo de nuestro espacio de trabajo, fomentando un entorno dinámico donde la innovación, la inclusividad y la colaboración se fomentan, al tiempo que garantiza que no sólo estamos construyendo carreras, sino creando momentos significativos durante el proceso" añade. El histórico edificio, construído hace más de un siglo, se sometió a una profunda renovación y The Knot Worldwide lo transformó en un moderno espacio de trabajo entre 2022 y 2023. La oficina, que ocupa 3.600m2 en cuatro de las siete plantas que tiene el edificio, ofrece una amplia gama de espacios de trabajo para satisfacer las necesidades de hasta 300 personas del equipo, incluidos 122 escritorios tradicionales que se pueden reservar previamente, 64 asientos colaborativos, 14 zonas de asientos flexibles, 9 cabinas telefónicas y 17 salas de conferencias. En la oficina abunda la luz natural y cada planta cuenta con una zona exterior, incluida una amplia terraza anexa a la cafetería con mesas y asientos al aire libre. El edificio también ofrece servicios como una sala para patinetes y bicicletas con estaciones de carga, un estudio de cine y fotografía, un espacio de "onboarding", una sala de lactancia y un mural de la conocida artista local Perrine Honore, con lugares emblemáticos de Barcelona. Sin duda, un espacio perfecto para trabajar, ¡y estar a gusto trabajando! "Estoy orgulloso de que nuestro equipo haya reflexionado tanto sobre el diseño y la construcción de nuestra oficina", reconoce Chi. "La sostenibilidad y la contribución a la dinámica comunidad empresarial eran nuestras principales prioridades. Nos asociamos con proveedores locales para adquirir los materiales de construcción y amueblar el espacio, seleccionando artículos reciclados siempre que ha sido posible. En el día a día de nuestra nueva y bonita oficina, seguiremos buscando formas de apoyar la economía local y adoptar prácticas eco-conscientes". Al igual que el resto de oficinas de The Knot Worldwide en todo el mundo, la nueva oficina de Barcelona limitará el uso de papel, mantendrá los dispensadores de agua para reducir el uso de botellas de plástico y fomentará el uso del transporte público. The Knot Worldwide tiene oficinas en Austin (Texas), Nueva York (Nueva York), Omaha (Nebraska), Portland (Oregón) y Washington D.C., Delhi (India), Galway (Irlanda) y Londres (Inglaterra).