Schmidt destaca que "no es una coincidencia que la Real juegue la Liga de Campeones"

San Sebastián (España), 7 nov (EFE).- El entrenador del Benfica, Roger Schmidt, destacó este martes que "la Real Sociedad es un equipo muy bien entrenado por Imanol Alguacil" y que "no es una coincidencia" que se haya clasificado para la Liga de Campeones.

Schmidt se deshizo en elogios hacia la Real por su manera de trabajar de los últimos años y resaltó que "ha tomado muy buenas decisiones, el entrenador se ha mantenido y los jugadores han crecido con él".

"Tienen una identidad muy fuerte con la cantera, y esa es la mezcla perfecta para tener éxito", añadió en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles en el Reale Arena.

La Real Sociedad venció en el Estadio Da luz, en un partido que, según el entrenador alemán, no fue bueno por parte de su equipo porque no tuvo muchas oportunidades. "En el último año y medio hemos sido capaces de marcar muchos goles y es lo que tenemos que conseguir si queremos ganar partidos en la Liga de Campeones", apuntó Schmidt.

El técnico del Benfica admitió que la Liga de Campeones no está siendo su competición este año, aunque "no hay excusas que valgan. No ha sido un buen inicio y ahora la situación es la que es".

El futbolista del Benfica Joao Mario, también presente en la rueda de prensa, resaltó que la plantilla lisboeta llega a este encuentro con la lección aprendida y destacó que "el equipo fue muy permisivo en el partido de ida frente a la Real". "Eso es lo que tenemos que remediar y para ello tenemos que ser nosotros mismos", agregó.

Un Benfica que no ha sido capaz de sacar ningún punto en esta fase de grupos de la Liga de Campeones, de ahí que el centrocampista destacase que el encuentro de este miércoles "es una final" para ellos.

"Si ganamos, podemos alimentar las esperanzas de poder pasar de ronda", subrayó.

Al conjunto lisboeta le espera el fin de semana un derbi contra el Sporting de Portugal, aunque Mario recalcó que "la plantilla solo piensa en el partido de mañana".

Sobre el cambio de sistema que ha experimentado el Benfica, al pasar a defensa de cinco, el futbolista portugués valoró que "la plantilla ha reaccionado bien". "Era importante ganar partidos, condicionando el juego del rival", sostuvo. EFE

1012148

ash/rh/ism

(foto)