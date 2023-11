Santiago Peña resalta la "fuerte vocación de integración" en reunión con Boric en Chile

Santiago de Chile, 7 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitó este martes en el palacio de La Moneda al jefe de Estado chileno, Gabriel Boric, en su primera visita oficial desde que asumió la primera magistratura paraguaya en agosto pasado, afirmando que ambos países tienen "una fuerte vocación en la integración, un camino para el desarrollo y el progreso de las familias de todos los sectores sociales".

"Me entusiasma ver el camino que tenemos por delante (...) Estoy convencido que se vienen grandes momentos. Hablamos de la sensación de urgencia que queremos dar de hacer más que simplemente firmar acuerdos o comunicados de visita, hoy vengo a relanzar la relación entre Chile y Paraguay", dijo Peña en una declaración conjunta que realizó junto al mandatario chileno desde la capital, Santiago.

"Sé que este será el inicio de un capítulo que nos permitirá liderar esta integración continental. Estoy convencido que América Latina es la región del mundo con mayor potencial de desarrollo y que tiene la responsabilidad de llamar a un mensaje de paz en un mundo convulsionado", agregó.

Peña permanecerá en Chile hasta el miércoles en compañía de una delegación integrada por los más altos dirigentes de país, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Relaciones Exteriores, jefes de gabinete, la ministra de Obras Públicas, de Industria y Comercio, entre otros funcionarios.

En sus palabras de bienvenida, Boric enfatizó el "altísimo valor estratégico para Chile" que posee el corredor bioceánico, el mayor proyecto de integración que une por vía terrestre el sur de Brasil con los puertos apostados al norte de Chile, pasando por Paraguay y Argentina.

"Somos países que no comparten fronteras pero que compartimos sentido de urgencia e ímpetu. Tenemos muchos proyectos en común y no estamos disponibles para quedarnos solamente en declaraciones de buenas intenciones y les pido que por favor nos juzguen por nuestros resultados. Con esta energía desbordante que nos acompaña no me cabe ninguna duda que vamos a poder sacar adelante cuestiones que van a ir en directo beneficio para nuestros pueblos", dijo Boric.

"Hemos tenido oportunidad de conversar sobre el proyecto de corredor bioceánico, la actualización del tratado de libre comercio y también la situación regional, donde concordamos en que América Latina tiene que tener una voz común más allá de las legítimas diferencias ideológicas que existan (...) Compartimos el respeto por la democracia, la valoración por los Derechos Humanos de manera irrestricta, el ánimo de integrar a nuestras naciones y que no sea una cuestión retórica, colaborar en nuestras relaciones internacionales, y no me cabe duda, lograremos cosas juntos", resaltó el jefe de Estado chileno.

En el marco de su visita oficial, Peña se ha reunido además con representantes del empresariado chileno como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrónico Luksic Lederer (Grupo Luksic y Quiñenco), Richard von Appen (Ultramar), Juan José Ugarte (Corma), Piero Solari (Grupo Solari), y también con los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Juan Antonio Coloma y Ricardo Cifuentes. EFE

ssb/laa

(foto)(video)