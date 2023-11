(Previa) España inicia ante Canadá su andadura en las Finales de la Billie Jean King Cup

El equipo español iniciará este miércoles su andadura en el 'round robin' de las Finales de la Billie Jean King Cup, que se están disputando en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con un duelo clave ante Canadá, donde espera sumar una primera victoria que afiance sus opciones de estar en las semifinales del torneo. España quiere hacer valer el plus de su condición de anfitrión de cara a una primera eliminatoria donde teóricamente parte como favorita, pero donde ya sabe, por sus últimas experiencias, que el ranking no tiene demasiado impacto en esta competición. El objetivo del equipo que capitanea Anabel Medina es el de superar por fin su grupo inicial, algo que se les resistió tanto en 2021 como, sobre todo en 2022, donde fueron arrolladas por Gran Bretaña en su segundo cruce en el que tan sólo necesitaban ganar un partido y perdieron los tres y además sin ganar un sólo set. Bajo esa amarga experiencia, España quiere ahora volver a estar con las mejores y tratar de pelear por levantar un trofeo que no conquista desde 1998, con la última final en 2008, perdida ante Rusia y con la actual capitana en el equipo. Estar en semifinales no se antoja complicado, pero la BJKC no da margen a los errores en este formato y sumar el primer punto daría tranquilidad ante el siguiente duelo contra una Polonia sin Iga Swiatek. La principal duda para Anabel Medina puede residir en quien elegir para jugar los individuales. La extenista valenciana ha podido contar para estas Finales con Paula Badosa, aunque la catalana, por ranking, es la teórica número tres por detrás de la experta Sara Sorribes, que llega en buen estado de forma y que también apunta al doble, y una más novata Rebeka Masarova. El problema es que Badosa apenas ha podido jugar esta temporada por sus problemas físicos, el último una dolorosa lesión de espalda que le impidió estar en Roland Garros y le obligó a retirarse en Wimbledon, su último torneo. La gerundense había dado incluso por finalizada su temporada, pero se ha alistado finalmente para esta competición, donde su falta de ritmo competitivo se puede compensar con una siempre importante mayor frescura de piernas a estas alturas de la temporada. Enfrente, una Canadá que llega a Sevilla sin su jugadora más conocida, Bianca Andrescuu, campeona del US Open en 2019 y a las que las lesiones han impedido consolidarse entre las mejores del mundo. La 'jefatura' recaerá de este modo en la joven Leylah Fernandez, de 21 años y que llegó a jugar una final también en Nueva York, en 2021, perdida ante la británica Emma Raducanu. La de Montreal llega a La Cartuja en muy buen momento de forma tras conquistar el título en Hong Kong hace unas semanas y añadir unas semifinales en Nanchang, lo que le ha hecho subir al puesto 35 del ranking y ser la mejor en este sentido de este Grupo C. A su lado, otra cara conocida como Eugenie Bouchard, que llegó a ser 'Top 5', pero que ahora es la 273 del mundo, Rebecca Marino (176), Marina Stakusic (258) y Gabriela Dabrowski, su mejor doblista ya que es la ocho del mundo. Los dos países no se ven las caras en esta competición desde 1992, con victoria española por 2-1.