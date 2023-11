Nacho: "Ancelotti tiene mucho crédito por todo lo que ha ganado"

Madrid, 7 nov (EFE).- Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, no opinó sobre el futuro de Carlo Ancelotti, que finaliza su contrato el 30 de junio de 2024 y tiene un acuerdo verbal con la federación de Brasil, y defendió que "tiene mucho crédito por todo lo que ha ganado".

"El míster es una persona hecha para estar en este club por la tranquilidad que transmite a los jugadores, la que da en la rueda de prensa. Tiene mucho crédito por todo lo que ha ganado en una carrera increíble. De su futuro mejor que hable él", manifestó en rueda de prensa, sin entrar en si Ancelotti renovará por el Real Madrid o se marchará a la selección brasileña.

Nacho apunta como titular ante el Sporting de Braga y en duelo liguero ante el Valencia, por la sanción de Antonio Rüdiger. Pese a volver a vivir una temporada con el fin de su contrato a la conclusión del curso, reconoció que no repetirá la incertidumbre que le acompañó hace unos meses.

"Es el segundo año que afronto una temporada acabando contrato y el año pasado estuve preocupado. Este lo tomo de una manera totalmente diferente, quiero disfrutar el día a día. Estoy en un momento de felicidad, quiero disfrutar el partido de mañana, feliz por ser capitán del Real Madrid, es motivación extra aunque tienes la misma responsabilidad. Con toda la ilusión del mundo en una temporada bonita", dijo.

Acostumbrado siempre a tener que demostrar para tener continuidad. "Durante toda mi vida he tenido que afrontar las cosas dando la vuelta a la situación y jugando al final muchos partidos. Esta temporada se me ha puesto de cara por lesión de compañeros. Estoy feliz por mi momento, me encuentro bien y disfruto porque no quiero que me pase lo del año pasado".

Pese a ser suplente en los partidos grandes ante Barcelona y Atlético de Madrid, Nacho recordó que ha sido titular en las tres jornadas disputadas en la Liga de Campeones.

"Peleo para jugar también ese tipo de partidos (clásico y derbi), mi objetivo es que cuando acabe la temporada haber jugado el máximo número de partidos posibles y si son de los importantes mejor para mi. A estas alturas he sido titular en todos los de una competición especial como la Champions. Ahora afronto dos partidos seguidos con máxima motivación y preparado par todo lo que venga", defendió.

Encantado con la llegada del inglés Jude Bellingham, Nacho le ve como uno de los fichajes claves de los últimos años del Real Madrid.

"Tiene adn Real Madrid, es un luchador y un ganador, cada entrenamiento lo quiere ganar. Es a lo que te obliga este escudo. Ha empezado de la mejor manera, marcando muchos goles, ha ayudado tanto ofensiva como defensivamente al equipo. Es una alegría tremenda tener ese tipo de jugadores aquí. Es uno de los fichajes que más ha marcado al Real Madrid los últimos años", valoró.

Por contra, el turco Arda Güler aún no ha podido debutar por las lesiones pero Nacho espera que lo haga pronto y muestre las cualidades que le ha visto en los entrenamientos.

"Arda es un jugador muy joven pero tiene un talento increíble y un futuro impresionante por delante. Tiene unas características hechas para jugar en el Real Madrid, necesita demostrarlo. Ya está recuperado y estamos con ganas de verle jugar, disfrutando en el campo porque tiene un potencial increíble", opinó.

Por último, resaltó el peligro del ataque del Sporting de Braga. "Es un equipo muy dinámico, con muy buenos jugadores en ataque. Les gusta tener el balón. La calidad de la liga portuguesa está aumentando y tenemos que estar concentrados. En Braga sufrimos bastante los últimos minutos y tenemos que estar preparados". EFE

rmm/nam