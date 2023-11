Martes, 7 de noviembre de 2023 (12.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El Ejército israelí sigue avanzando en Gaza y toma un bastión militar de Hamás

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí informó este martes de que sus tropas tomaron el control de un bastión militar del grupo islamista Hamás en el norte de la Franja de Gaza y atacaron a una de sus células en un edificio junto a un hospital de la ciudad de Gaza. "Las tropas localizaron en el sitio misiles antitanque, lanzadores de proyectiles, armamento y diversos materiales de inteligencia", anunció la portavocía militar. Durante la noche, además, las tropas llevaron a cabo ataques aéreos y desde el mar contra una serie de "células terroristas" de Hamás y distintos objetivos del grupo islamista en el enclave, incluyendo un grupo de milicianos que se preparaba para lanzar un misil antitanque.

ISRAEL PALESTINA

Dos muertos y más de 50 palestinos detenidos en noche de redadas israelíes en Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Cisjordania ocupada vivió hoy otra noche de redadas y enfrentamientos con fuerzas israelíes que se saldó con más de 50 arrestos y dos palestinos muertos, lo que eleva los fallecidos en este territorio a 163 desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás en Gaza hace un mes. Según informó la agencia palestina de noticias Wafa, dos jóvenes palestinos murieron en choques con tropas de Israel en incidentes separados. Las incursiones israelíes se produjeron a su vez en distintos puntos de toda Cisjordania, lo que dejó al menos 56 arrestados.

G7 EXTERIORES

Japón y Reino Unido piden a Israel que respete ley internacional y una pausa humanitaria

Tokio (EFE).- Los ministros de Exteriores y de Defensa de Japón y del Reino Unido pidieron hoy a Israel que respete la ley internacional en su guerra contra Hamás, además de establecer una "pausa humanitaria" que permita la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. Los cuatro ministros reafirmaron la "condena inequívoca" a los ataques terroristas de la milicia islamista Hamás y reclamaron la "inmediata liberación de todos los rehenes" capturados por este grupo. Los cancilleres japonés y británico, Yoko Kamikawa y James Cleverly, y los titulares de Defensa de ambos países, Minoru Kihara y Grant Shapps, hicieron este llamamiento en una declaración conjunta al término de la reunión celebrada este martes en Tokio, antes del comienzo de un encuentro de ministros de Exteriores del G7.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu advierte de que Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza

Washington (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida una vez termine la guerra que están librando en ese territorio palestino. "Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos", aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense ABC de la que se avanzó un extracto este lunes. "Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tenemos es una erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar", añadió.

ISRAEL PALESTINA

Guterres dice que hay "claras violaciones de la ley humanitaria internacional" en Gaza

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes ante la prensa que en la guerra de Gaza "asistimos a claras violaciones de la ley humanitaria internacional", tanto por parte de Israel como de Hamás. Mientras que el ejército de Israel "continúa bombardeando y golpeando a los civiles, a hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias y edificios de la ONU", indicó, por su parte Hamás "usa a los civiles como escudos humanos y continúa lanzando cohetes indiscriminados contra Israel".

G7 EXTERIORES

Los cancilleres del G7 discutirán la situación humanitaria en Gaza y el apoyo a Ucrania

Tokio (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 inician hoy una reunión en Tokio de la que podría salir una petición conjunta para aplicar una pausa humanitaria en la Franja de Gaza y donde buscan reafirmar su apoyo a Ucrania frente a Rusia, según dijo la presidencia nipona de turno. "En un momento en que aumentan las tensiones en Oriente Medio, queremos mostrar nuestra unidad y reafirmar nuestro compromiso para seguir aplicando estrictas sanciones contra Rusia y ofreciendo una fuerte asistencia a Ucrania", dijo hoy la ministra nipona de Exteriores, Yoko Kamikawa, quien presidirá la reunión. También dijo que la prioridad para la presidencia nipona es "la mejoría de la situación humanitaria" en Gaza.

UCRANIA GUERRA

Rusia abandona definitivamente el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

Moscú (EFE).- Rusia concluyó hoy el procedimiento de abandono del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), que denunció en mayo pasado, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. "A las 00.00 horas del 7 de noviembre concluyó el procedimiento contemplado en el FACE de abandono de este tratado por Rusia. De este modo, el documento jurídico internacional cuya vigencia fue suspendida ya en 2007 quedó para nosotros definitivamente en la historia", señaló la diplomacia rusa en un comunicado.

UCRANIA GUERRA

Ucrania denuncia que Rusia siembra minas en infraestructuras críticas en este del Dinéper

Kiev (EFE).- La inteligencia militar ucraniana (GUR) denunció este martes que las fuerzas de ocupación rusas están sembrando minas explosivas “cerca de estaciones de regulación de gas, de subestaciones eléctricas y de objetos de infraestructura crítica” en la parte ocupada de la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania. “Estas acciones de los ocupantes indican su probable intención de destruir elementos de infraestructura crítica cuando tengan que retirarse”, agrega la escueta nota del GUR ucraniano.

PORTUGAL GOBIERNO

La policía portuguesa registra la residencia del primer ministro y dos ministerios

Lisboa (EFE).- La residencia oficial del primer ministro de Portugal, António Costa, fue uno de los más de 40 lugares registrados este martes por la Policía en un operativo junto a la Fiscalía lusa que investiga negocios del sector del hidrógeno y el litio, según medios locales. Las inspecciones también se han extendido a los Ministerios de Infraestructuras y de Ambiente y han llevado a varias detenciones. Entre ellas, la del jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, la de un consultor de Costa, Lacerda Machado, y la del alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, según divulgó el medio luso Público.

PAKISTÁN ATAQUE

Al menos dos muertos y tres heridos en un ataque contra la Policía en el norte de Pakistán

Islamabad (EFE).- Al menos dos agentes de Policía murieron y otros tres resultaron heridos este martes después de que un grupo de insurgentes todavía sin identificar abriese fuego contra un puesto de control policial en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el norte de Pakistán. El ataque se produce tras la muerte ayer de cuatro soldados del Ejército paquistaní y tres miembros del principal grupo talibán en Pakistán, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), en una operación de las fuerzas de seguridad contra la insurgencia en el área tribal de Tirah, en Khyber Pakhtunkhwa. EFE

int/jac