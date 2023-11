Martes, 7 de noviembre de 2023 (09.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El Ejército israelí sigue avanzando en Gaza y toma un bastión militar de Hamás

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí informó este martes de que sus tropas tomaron el control de un bastión militar del grupo islamista Hamás en el norte de la Franja de Gaza y atacaron a una de sus células en un edificio junto a un hospital de la ciudad de Gaza. "Las tropas localizaron en el sitio misiles antitanque, lanzadores de proyectiles, armamento y diversos materiales de inteligencia", anunció la portavocía militar. Durante la noche, además, las tropas llevaron a cabo ataques aéreos y desde el mar contra una serie de "células terroristas" de Hamás y distintos objetivos del grupo islamista en el enclave, incluyendo un grupo de milicianos que se preparaba para lanzar un misil antitanque.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu advierte de que Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza

Washington (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida una vez termine la guerra que están librando en ese territorio palestino. "Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos", aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense ABC de la que se avanzó un extracto este lunes. "Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tenemos es una erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar", añadió.

ISRAEL PALESTINA

Más de 10.000 muertos en Gaza cuando se cumple un mes de guerra

Jerusalén (EFE).- Los muertos en la Franja de Gaza ya superan los 10.000 cuando se cumple un mes desde que empezó la guerra entre Israel y las milicias islamistas del enclave, lideradas por Hamás. Los muertos confirmados hasta el momento son 10.022 -más del 70 % son mujeres, niños y ancianos-, además de más de 25.400 heridos, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad gazatí.

ISRAEL PALESTINA

Guterres dice que hay "claras violaciones de la ley humanitaria internacional" en Gaza

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes ante la prensa que en la guerra de Gaza "asistimos a claras violaciones de la ley humanitaria internacional", tanto por parte de Israel como de Hamás. Mientras que el ejército de Israel "continúa bombardeando y golpeando a los civiles, a hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias y edificios de la ONU", indicó, por su parte Hamás "usa a los civiles como escudos humanos y continúa lanzando cohetes indiscriminados contra Israel".

ISRAEL PALESTINA

La ONU lanza un fondo de 1.200 millones de dólares para ayudar a los palestinos

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este lunes un fondo de 1.200 millones de dólares para 2,7 millones de palestinos, tanto los de Gaza como los de Cisjordania ocupada. El fondo fue anunciado hoy en Nueva York en una rueda de prensa, en la que Guterres especificó que está promovido por "la ONU y nuestros socios" y que servirá para ayudar a toda la población de Gaza y medio millón de cisjordanos.

G7 EXTERIORES

Los cancilleres del G7 discutirán la situación humanitaria en Gaza y el apoyo a Ucrania

Tokio (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 inician hoy una reunión en Tokio de la que podría salir una petición conjunta para aplicar una pausa humanitaria en la Franja de Gaza y donde buscan reafirmar su apoyo a Ucrania frente a Rusia, según dijo la presidencia nipona de turno. "En un momento en que aumentan las tensiones en Oriente Medio, queremos mostrar nuestra unidad y reafirmar nuestro compromiso para seguir aplicando estrictas sanciones contra Rusia y ofreciendo una fuerte asistencia a Ucrania", dijo hoy la ministra nipona de Exteriores, Yoko Kamikawa, quien presidirá la reunión. También dijo que la prioridad para la presidencia nipona es "la mejoría de la situación humanitaria" en Gaza.

UCRANIA GUERRA

Rusia abandona definitivamente el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

Moscú (EFE).- Rusia concluyó hoy el procedimiento de abandono del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), que denunció en mayo pasado, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. "A las 00.00 horas del 7 de noviembre concluyó el procedimiento contemplado en el FACE de abandono de este tratado por Rusia. De este modo, el documento jurídico internacional cuya vigencia fue suspendida ya en 2007 quedó para nosotros definitivamente en la historia", señaló la diplomacia rusa en un comunicado.

UCRANIA GUERRA

Ucrania denuncia que Rusia siembra minas en infraestructuras críticas en este del Dinéper

Kiev (EFE).- La inteligencia militar ucraniana (GUR) denunció este martes que las fuerzas de ocupación rusas están sembrando minas explosivas “cerca de estaciones de regulación de gas, de subestaciones eléctricas y de objetos de infraestructura crítica” en la parte ocupada de la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania. “Estas acciones de los ocupantes indican su probable intención de destruir elementos de infraestructura crítica cuando tengan que retirarse”, agrega la escueta nota del GUR ucraniano.

PAKISTÁN ATAQUE

Al menos dos muertos y tres heridos en un ataque contra la Policía en el norte de Pakistán

Islamabad (EFE).- Al menos dos agentes de Policía murieron y otros tres resultaron heridos este martes después de que un grupo de insurgentes todavía sin identificar abriese fuego contra un puesto de control policial en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el norte de Pakistán. El ataque se produce tras la muerte ayer de cuatro soldados del Ejército paquistaní y tres miembros del principal grupo talibán en Pakistán, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), en una operación de las fuerzas de seguridad contra la insurgencia en el área tribal de Tirah, en Khyber Pakhtunkhwa.

CENTROAMÉRICA LLUVIAS

Las fuertes lluvias en Centroamérica dejan al menos 11 muertos y miles de afectados

Tegucigalpa/San Salvador (EFE).- Las fuertes lluvias de la última semana en Centroamérica, en parte por los efectos de la tormenta tropical Pilar, causaron al menos 11 muertos y miles de damnificados, unas precipitaciones que persisten con fuerza en países como Honduras, que este lunes declaró la alerta roja. Honduras declaró la situación de emergencia en cuatro departamentos, y una alerta amarilla, de precaución, en los restantes 14 debido a unas lluvias que en los últimos días han dejado al menos 5 muertos y 2 desaparecidos, además de 33.000 personas afectadas, según declaró a la prensa el director de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Darío García. EFE

int/jac