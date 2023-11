Luis Mateo Díez: "Siempre he sido algo así como un niño cariñoso al que han querido mucho"

Madrid, 7 nov (EFE).- El escritor leonés Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, ha reconocido hoy vivir un momento "especial" con "dosis de sorpresa" al haber recibido este galardón y ha afirmado que siempre ha sido "algo así como un niño cariñoso" al que la gente ha "querido mucho", como los "grandes editores" que le descubrieron.

Así lo ha declarado este martes el escritor leonés (Villablino, 1942) durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la Real Academia de la Lengua -donde ocupa la silla "I"- tras conocer que es el Premio Cervantes 2023 por, según la valoración del jurado, tener "una prosa y una sagacidad que lo hacen singular, sorprende y ofrece continuos nuevos desafíos con los que traspasa el ámbito de la fantasía".

"El premio es de mis lectores. El destino y el reto con el que yo escribo está en mis lectores, que son cómplices. Y creo que si me han dado el Cervantes es gracias a ellos y gracias a mis editores. He vivido encontrando el cariño y la generosidad de la gente que ha apostado por mi. Estoy más contento que si me hubiera tocado la lotería nacional", ha afirmado.

Actualmente el leonés ha reconocido que vive más que escribe porque en la "consciencia de ser octogenario" hoy es "mejor escritor" de lo que fue "nunca". Eso sí, con grandes dosis de humor, ha confesado que la edad "pesa" y que la vida es "incómoda" y la "felicidad no existe".

Pese a esto, Díez ha remarcado que está "complacido, encantado de la vida": "Y yo que andaba adormilado y sin mucha consciencia. Qué bien, hoy voy a dormir mucho más tranquilo que otros días en los que me voy a la cama un poco más desgraciado", ha añadido.

Asimismo, ha contado que uno de los motivos de su prolífica carrera (más de 30 libros) es por "algunas circunstancias especialmente favorables", como la amistad.

"Desde muy lejanamente encontré editores amigos, lectores cómplices y un ámbito especial en el que podía desarrollar mi obra en un ámbito de complacencia, y esto es muy importante. No soy alguien que haya tenido que luchar con circunstancias inhóspitas de falta de reconocimiento y sintonía. Fui siempre en mi vida algo así como un niño cariñoso al que la gente quería mucho", ha añadido.

"Grandes editores" que no sólo le descubrieron sino que le "apreciaron: "Y eso da una gran seguridad para hacer lo que le da la gana a uno, que en el ámbito de la creación es un punto importante".

La valoración del jurado del Premio Cervantes 2023 ha explicado que en las creaciones de Díez "sobresalen la pericia y el dominio del lenguaje que el autor acredita en una escritura en la que mezcla con maestría lo culto y lo popular". EFE

