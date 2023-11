Juan José Ballesta, primeras declaraciones tras declarar por presunta agresión sexual

Tranquilo y confiado en demostrar su inocencia tras la denuncia de una mujer de 47 años por un presunto delito de agresión sexual. Así ha abandonado este martes Juan José Ballesta los juzgados de Parla en torno a las 14.00 horas después de prestar declaración ante la jueza, manteniendo que no conoce de nada a la supuesta víctima -que padece esquizofrenia paranoide- que sostiene que son vecinos y amigos de la infancia y que el actor abusó sexualmente de ella en julio, durante una noche en la que ambos abandonaron la discoteca en la que estaban para ir a un cajero a sacar dinero para continuar la fiesta. A pesar de que el protagonista de 'El Bola' ha llegado a los tribunales a primera hora de la mañana -el juicio estaba previsto a las 11.00- para dar esquinazo a las cámaras, a su salida de los juzgados ha roto su silencio y ha insistido en su inocencia de las graves acusaciones. "Yo lo que sé es que estoy muy tranquilo, que ya he podido declarar y decir mi verdad y, nada, esperar a qué dicen ahora. Yo de verdad que estoy muy tranquilo, que no tengo nada que ver, ni conozco a esta mujer entonces ya lo que tenga que ser, que sea. Ahora que ha he podido declarar estoy bien" ha confesado después de que su abogada, Beatriz Uriarte, haya señalado las contradicciones en las que ha incurrido la denunciante y haya adelantado que van a pedir el archivo y sobreseímiento de una denuncia que, están convencidos, no tiene más recorrido.. "No la conozco de nada. Evidentemente" ha respondido, reafirmándose en su inocencia y dejando claro que tampoco ha coincidido con la presunta víctima alguna noche como ella afirma. "Yo es que no la conozco de nada, ni he coincidido con ella en ningún lado" ha zanjado, sin pronunciarse sobre la existencia de unas imágenes en las que presuntamente se les vería juntos ni aclarar si está indignado por lo sucedido. ¡Dale al play y no te pierdas las imágenes!